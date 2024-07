A partire da lunedì 30 settembre 2024, in prima serata, su Rai 3, debutta ‘Lo Stato delle cose’, il programma che segna il ritorno in Rai di Massimo Giletti dopo la lunga parentesi a La7. Il giornalista è apparso sulla tv pubblica (che ha lasciato nel 2017, dopo trent’anni di onorato servizio, a seguito della chiusura de ‘L’Arena’), qualche mese fa, in occasione delle celebrazioni per i 70 anni della tv di Stato e recentemente alla guida dello speciale sulla strage di Ustica, avvenuta il 27 giugno 1980.

“L’importante per me era ritrovare serenità e equilibrio. È una questione mentale, le tempeste rafforzano l’uomo. Stare lontano dalla tv non mi ha dato smarrimento, anzi, sono migliorato come uomo perché, quando sei in un vortice, non ti accorgi che rischi di perdere l’anima. Sono tornato nel momento in cui mi sentivo pronto per farlo” aveva dichiarato il conduttore tv, nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, nel marzo 2024.

Giletti eredita la serata del lunedì da Salvo Sottile che, quest’anno, dall’11 ottobre, sarà in onda con il suo Farwest, al venerdì sera.

Lo Stato delle cose: le anticipazioni sul nuovo programma di Massimo Giletti

È il racconto dello spazio e del tempo in cui viviamo. In primo piano i fatti, le questioni, le storie al centro del dibattito pubblico. La possibilità di leggere con spirito critico le questioni e i temi che ci riguardano da vicino. Con Massimo Giletti il meglio della scena culturale nazionale e internazionale. Lo spazio si apre al Paese reale attraverso faccia a faccia, conversazioni, piazze e filmati.

Lo stato delle cose: dove vederlo in diretta tv e live streaming

Il programma si può vedere in diretta tv e live streaming su Rai 3 e Raiplay a partire da lunedì 30 settembre 2024. E’ possibile rivedere su Raiplay l’intera puntata e i momenti cult della serata.