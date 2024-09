Massimo Giletti torna all’approfondimento giornalistico con il nuovo programma dal titolo Lo Stato delle Cose che andrà in onda su Rai 3. Il nuovo programma di approfondimento del conduttore torinese arriva a circa un anno e mezzo di distanza dalla fine di Non è l’Arena, programma che Giletti ha condotto dal 2017 su La7, e a più di sette anni di distanza da L’Arena, programma andato in onda su Rai 1 dal 2004 al 2017.

Lo Stato delle Cose è un programma di Massimo Giletti, Emanuela Imparato e Massimo Martelli, prodotto da Rai Cultura. La regia è a cura di Alessandro Renna.

Lo Stato delle Cose: quando inizia

La prima edizione del nuovo programma di Massimo Giletti va in onda a partire da lunedì 30 settembre 2024. Il programma va in onda ogni lunedì in prima serata su Rai 3, alle ore 21:20.

Lo Stato delle Cose: programma tv

Stando al comunicato ufficiale del programma, Lo Stato delle Cose si pone l’obiettivo di raccontare “la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva e per fare il punto sullo stato delle cose per quello che è e non per quello che appare”.

I fatti, le questioni e le storie che saranno al centro del dibattito pubblico verranno affrontate “con ospiti, linguaggi e temperature diverse”. Le notizie e i fatti saranno raccontati attraverso il modello narrativo del reportage.

Massimo Giletti sarà anche protagonista di faccia a faccia con nomi della scena politica e della società italiana.

Alcuni protagonisti della nostra contemporaneità, inoltre, saranno chiamati a confrontarsi sui temi più urgenti dell’attualità, fornendo ciascuno la propria opinione.

Ne Lo Stato delle Cose, inoltre, saranno presenti anche lo spettacolo, la musica, il cinema e la letteratura, con cantanti, attori e scrittori che entreranno in contrappunto rispetto ai temi affrontati.

Ci saranno, infine, anche collegamenti in diretta dalle piazze italiane.

Lo Stato delle Cose: Massimo Giletti

Da quando è tornato in Rai dopo la sua avventura a La7, Massimo Giletti ha condotto La TV fa 70, andato in onda il 28 febbraio 2024, in occasione dei 70 anni della nascita della Rai. Il 25 giugno 2024, invece, è andato in onda su Rai 3, Ustica: una breccia nel muro, speciale riguardante la strage avvenuta nel 1980.

Prima di passare a La7, invece, Giletti ha lavorato in Rai, dagli anni ’80, in programmi come Mixer, Mattina in Famiglia, Mezzogiorno in Famiglia, I Fatti Vostri, Scommettiamo che…?, Telethon, Il lotto alle otto, Casa Raiuno, Una voce per Padre Pio, Beato tra le donne, Domenica In, Festival di Castrocaro, Zecchino d’Oro, Miss Italia nel mondo, Ciak… si canta! e altri.

Negli ultimi anni, ha anche condotto l’edizione 2021 di Power Hits Estate, evento musicale di RTL 102.5, e ha partecipato a Il Supplente, in onda sul NOVE nel 2019.

Lo Stato delle Cose: streaming, RaiPlay

Il programma, oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è visibile in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Su RaiPlay, sarà possibile anche recuperare o rivedere la puntata.