Piccolo grande evento domani nella prima serata di Rai3. Torna in Rai nella “sua” Rai3 Michele Santoro. L’ex conduttore di Samarcanda sarà domani ospite del programma di Massimo Giletti Lo stato delle cose. Usiamo la parola “evento” perchè, inutile girarci troppo intorno, Michele Santoro è stato il giornalista televisivo che ha ottenuto gli ascolti più alti in un programma di prime time giornalistico in Rai. Un autentico fuoriclasse del talk show politico. Prima su Rai3 nell’ormai mitica Samarcanda, all’inizio con Giovanni Mantovani.

In quella che è stata la Rai3 degli albori governata da Angelo Guglielmi, per quel che riguarda la Rete e Alessandro Curzi per quel che riguarda la testata giornalistica, ovvero il Tg3. Quella che Giuliano Ferrara etichettò come TeleKabul. Poi il passaggio a Rai2 con Carlo Freccero nei vari Raggio verde e Anno zero. Fra questi una capatina all’Italia 1 di Silvio Berlusconi con Moby Dick, fino al Servizio pubblico di La7.

Insomma un grande uomo di televisione. Da queste colonne abbiamo già sottolineato come il ritorno in Rai di Michele Santoro sarebbe cosa buona e giusta e non per ragioni politiche, ma semplicemente per ragioni televisive e per i risultati raggiunti dal giornalista campano nei suoi programmi passati. Dunque Michele Santoro torna domani sera in Rai da Massimo Giletti nel suo programma del lunedì sera. Che sia questa una mossa propedeutica per un ritorno di Santoro alla conduzione di un programma tutto suo nella televisione pubblica? Oppure di una sua presenza fissa nel programma di Giletti?

Ripetiamo, sarebbe cosa buona e giusta per la Rai. Del resto Michele Santoro avrebbe pure tutti i numeri non solo per condurre un programma in Rai, ma anche per dirigere il Tg3. Testata questa in attesa di un direttore e al momento con un responsabile ad interim nella figura del pur ottimo Pierluca Terzulli. L’appuntamento dunque per il ritorno di Michele Santoro in Rai è per domani sera a Lo stato delle cose di Massimo Giletti in prime time sulla “sua” Rai3 dopo Un posto al sole.