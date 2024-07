Il palinsesto Rai 3 2024-2025 è stato presentato oggi, venerdì 19 luglio, a Napoli: per quanto ormai l’offerta sia strutturata per generi, noi abbiamo scelto di seguire la ‘vecchia’ impostazione di rete per offrire al lettore una visione ‘lineare’ della proposta di ogni singolo canale.

Procediamo quindi per fasce orarie.

Palinsesto Rai 3 2024-2025, daytime del mattino

Nella costruzione dell’offerta, si intersecano le proposte della direzione Intrattenimento Daytime, guidata da Angelo Mellone, e dell’Approfondimento di Paolo Corsini.

Al mattino tornano i titoli ormai noti come Agorà che debutta il 7 settembre con la versione Weekend condotta da Sara Mariani, per continuare dal 9 settembre con Roberto Inciocchi. Sempre sabato 7 settembre torna Mi manda Raitre con Federico Ruffo. Da domenica 8 settembre tornano O anche no (con Paola Severini Melograni), Timeline (con Marco Carrara). Da lunedì 9 settembre si confermano Restart (con Annalisa Bruchi), Elisir (con Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi), mentre la ‘novità’ è Mixerstoria, con Giovanni Minoli, in onda dal lunedì al venerdì alle 10.10 dal 7 ottobre, con ogni puntata dedicata a un’indagine analitica “per arrivare all’attualità attraverso i fatti che hanno segnato la trasformazione del nostro Paese, con filmati e interviste faccia a faccia“.

Palinsesto Rai 3, daytime pomeriggio

Anche in questo caso si intrecciano i generi Intrattenimento Daytime e Approfondimento, con inserti anche di Rai Cultura. Procediamo per ‘ordine’ orario e per data di inizio.

Iniziamo con Rebus, con Giorgio Zanchini che torna la domenica alle 16:15 dall’8 settembre.

La settimana dopo parte il doppio speciale de Il canto della Terra, condotto da Serena Autieri in onda il 14 e il 21 settembre alle 14:55: un programma “dedicato ‘al suono che fa bene’, ovvero al benessere sonoro. Ciascuna delle due puntate sarà divisa in due capitoli con ospiti di eccezione, fra cui Beatrice Venezi e Uto Ughi“.

Dal 28 settembre alle 14:55 torna invece Tv Talk senza Bernardini ma con Mia Ceran. A seguire torna La biblioteca dei sentimenti (dal 28 settembre alle 16:30, con Greta Mauro con la partecipazione di Maurizio De Giovanni e Davide Rondoni, mentre il ritorno di In Mezz’Ora (con Il mondo di In mezz’ora) è fissato per domenica 29 settembre alle 14:30.

Si dividono il venerdì, invece, Duilio Giammaria e Gianni Ippoliti: per loro una staffetta alle 15:20 con Gocce di Petrolio in onda dall’11 ottobre e Genitori, che fare? dal 22 novembre, con Ippoliti che conduce un talk show che “intende approfondire le sfide contemporanee legate al disagio giovanile: tra i temi trattati vi sono le dipendenze da droghe, alcol e tecnologia. L’obiettivo principale è creare un confronto sereno ma rigoroso tra generazioni, offrendo sostegno e orientamento alle famiglie nell’affrontare i dilemmi della genitorialità moderna. Grazie alla partecipazione attiva degli esperti, il programma si impegna a fornire non solo informazioni chiare e aggiornate, ma anche soluzioni pratiche e consigli utili per affrontare le sfide quotidiane”.

Dal 17 novembre alle 13 torna anche Il posto giusto, con Giampiero Marrazzo e Simona Vanni.

Palinsesto Rai 3 2024-2025, Access prime time

Sono l’Approfondimento e la Cultura a tenere banco nell’access prime time della rete, insieme all’immarcescibile Un Posto al Sole.

Torna Marco Damilano con Il cavallo e la torre, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.35, dal 9 settembre, mentre dall’11 novembre tornano le storie dei Nuovi eroi, donne e degli uomini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’Onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Rai Cultura ‘gestisce’ le 20:15 feriali prima con il ritorno di Riserva indiama, con Stefano Massini, quindi da ottobre Viaggio in Italia e a dicembre Via dei Matti n.0 con Valentina Cenni e Stefano Bollani.

Palinsesto Rai 3, Prime time

Rai Cultura ‘domina’ il prime time dal momento che sotto la sua gestione rientrano i programmi di Saviano, di Cucciari, di Tozzi e anche di Giletti “che viene a cultura non perché ha iniziato a leggere Kant, ma perché ha presentato un progetto di infotainment sul mondo della cultura, dell’attualità, declinandolo attraverso tutti i generi” come raccontato dalla direttrice Silvia Calandrelli nella presentazione dei palinsesti. Ovviamente presente anche l’Approfondimento e l’Intrattenimento Prime Time, diretto da Marcello Ciannamea.

DOMENICA

Ecco la staffetta tra Iacona e Ranucci, con inizio alle 20:30. Presadiretta debutta il 1° settembre, segue Report il 27 ottobre.

LUNEDÌ

Insider – Faccia a faccia con il crimine, dal 2 settembre: si tratta del programma di Roberto Saviano che si trova faccia a faccia con le organizzazioni criminali incontrando persone che, per motivi diversi, le hanno vissute dall’interno.

dal 2 settembre: si tratta del programma di Roberto Saviano che si trova faccia a faccia con le organizzazioni criminali incontrando persone che, per motivi diversi, le hanno vissute dall’interno. Lo stato delle cose, dal 30 settembre, con Massimo Giletti (come anticipato da HIT): “È il racconto dello spazio e del tempo in cui viviamo. In primo piano i fatti, le questioni, le storie al centro del dibattito pubblico. La possibilità di leggere con spirito critico le questioni e i temi che ci riguardano da vicino. Con Massimo Giletti il meglio della scena culturale nazionale e internazionale. Lo spazio si apre al Paese reale attraverso faccia a faccia, conversazioni, piazze e filmati“.

MARTEDÌ

Le ragazze , con Francesca Fialdini, dal 1° ottobre.

, con Francesca Fialdini, dal 1° ottobre. Amore Criminale, con Veronica Pivetti, dal 5 novembre.

MERCOLEDÌ

Immarcescibile Chi l’ha visto?, che torna con Federica Sciarelli, dall’11 settembre.

GIOVEDÌ

Seconda stagione per Donne sull’orlo di una crisi di nervi , con Piero Chiambretti che si sposta al giovedì dal 12 settembre al 17 ottobre.

, con Piero Chiambretti che si sposta al giovedì dal 12 settembre al 17 ottobre. Torna anche Splendida Cornice, con Geppi Cucciari, dal 24 ottobre.

VENERDÌ

Il venerdì ritrova Salvo Sottile con Farwest , in onda dall’11 ottobre.

, in onda dall’11 ottobre. Doppio speciale di Caro marziano il 27 dicembre e il 3 gennaio.

SABATO

Dal 19 ottobre La Confessione , di Peter Gomez, nell’inedita collocazione del prime time per la Rai;

, di Peter Gomez, nell’inedita collocazione del prime time per la Rai; Sapiens – Un solo pianeta ne prende il posto dal 16 novembre;

ne prende il posto dal 16 novembre; dal 28 dicembre è tempo di Quinta Dimensione – Il Futuro è già qui.

Palinsesto Rai 3 2024-2025, Seconda serata

Intrattenimento e Approfondimento sono le chiavi dell’offerta di seconda serata.

DOMENICA

Pino Rinaldi torna ai suoi crime in Rai con Detectives – Casi risolti e irrisolti , dal 29 settembre.

, dal 29 settembre. La novità è Magistrati, con Cesare Bocci, dal 10 novembre: “un nuovo programma che vuole approfondire i caratteri di una professione tra le più prestigiose e ambite, ma al tempo stesso difficile e controversa. […] In ogni episodio la figura del magistrato si rivelerà attraverso il racconto del proprio lavoro di investigatore o di giudice, ma anche degli aspetti più significativi della sua vita privata. Saranno magistrati di tutti i ruoli e settori – sia civile che penale – con un’attenzione particolare ai pubblici ministeri e ai giudici impegnati nei casi di reato o nelle controversie più rilevanti degli ultimi anni“.

LUNEDÌ

Mano a Mano, con Federico Ruffo, dal 2 settembre: si tratta di un programma “che parla di solidarietà e trasparenza, una finestra aperta sul grande cuore degli italiani e sulla responsabilità della Rai e delle associazioni che ad essa si rivolgono in cerca di aiuto per la realizzazione di progetti umanitari e di importanza per la collettività“.

MARTEDÌ

Dal 10 settembre Maria Latella porta su Rai 3 il suo format consolidato, A casa di Maria Latella .

. Dal 5 novembre torna Sopravvissute con Matilde D’Errico, dal 5 novembre.

SABATO

Torna in seconda serata Un giorno in pretura, con Roberta Petrelluzzi, dal 14 settembre.

Palinsesto Rai 3, i documentari

Veniamo alla ricca offerta di Documentari che vedremo prossimamente su Rai 3. Spiccano gli omaggi a Bertolucci, Mastroianni, Cavani e Argento, così come si preannuncia interessante “Nicola vs Pietrangeli“, in cui si raccontano vita privata e sportiva del campione di tennis che non manca di stare ancora al centro dell’attenzione. Ma l’interesse, soprattutto per chi studia e ama la tv, non può che riversarsi su La tv nel pozzo, prodotto da Kon Tiki Film in collaborazione con Rai Documentari, scritto e diretto da Andrea Porporati, con la voce narrante di Fabrizio Gifuni che ci porta a Vermicino, in quel giugno 1981 che ha cambiato il linguaggio televisivo italiano.

Come si legge nella presentazione,

“il documentario analizza un pezzo della storia della coscienza collettiva italiana, attraverso il materiale di repertorio della più lunga diretta della storia della tv italiana e attraverso il ricordo di chi all’epoca ne è stato spettatore o protagonista: giornalisti, ex soccorritori, psicologi, testimoni, tutti coinvolti dal trauma collettivo che ha scosso la coscienza del Paese […] dal cantautore Francesco Bianconi dei Baustelle al romanziere Giuseppe Genna, al regista Marco Pontecorvo, allo scrittore e autore tv Massimo Gamba, ai giornalisti del TG1 che parteciparono alla diretta Rai, Piero Badaloni, Pierluigi Camilli, Andrea Melodia, come a quelli della carta stampata, Fabrizio Paladini e Massimo Lugli”.