Un Posto al Sole, anticipazioni: ma perchè Raffaele lascia Palazzo Palladini?

Le anticipazioni di Un Posto al Sole riservano diversi colpi di scena che sorprenderanno il pubblico. La soap opera made in Italy consegue ogni sera ascolti rilevanti e i telespettatori sono sempre numerosi e non mancano all’appuntamento quotidiano. Upas va in onda ormai da tantissimi anni e i suoi personaggi sono diventati famigliari, per questo che ogni cambiamento all’interno della soap viene sempre accolto con estremo scetticismo. Secondo gli spoiler diffusi in rete Raffaelle ha annunciato le sue dimissioni: dopo tanti anni dirà addio a Palazzo Palladini.

Notizia questa che non è stata accolta con entusiasmo dal pubblico che dovrà accettare il cambiamento, anche se non sono ancora note le conseguenze di questa decisione. Certo è che diversi volti della soap hanno manifestato la loro contrarietà e non sono d’accordo con Raffaele. Presenziare a Palazzo Palladini è sempre stato il suo compito, attività che l’ha reso punto di riferimento dei diversi inquilini del noto edificio. Ma perché ha deciso di dare le dimissioni e cedere il suo posto?

Nelle puntate della prossima settimana Renato propone ad Otello un piano per far cambiare idea a Raffaele e convincerlo a non andare in pensione. La situazione tuttavia non sembra di facile gestione e prenderà una piega inaspettata che non poterà al risultato sperato. Raffaele è determinato a lasciare il lavoro, desidera avere più tempo per se e dedicarsi ai suoi hobby tra cui il giardinaggio e non solo. L’ex portiere ha un vivace confronto con Renato e quest’ultimo, che è in attesa di conoscere il neo responsabile dell’edificio, si isola e non nasconde la sua delusione: ha paura che la scelta del cognato lo poterà a non vederlo più così spesso.

Un Posto al sole, Marina pronta ad affrontare Gennaro

Intanto Marina ha attuato un piano per raggirare Gennaro e riprendere in mano la gestione dei Cantieri. Non sarà facile ma la donna è determinata ad arrivare fino in fondo per salvare l’azienda. Marina e Roberto sono costretti a gestire anche le conseguenze della riunione con Chiara ai Cantieri, e Gennaro non nasconde il suo stupore nei confronti di Petrone che ha avuto un atteggiamento insolito. Chiara fa una proposta di lavoro a Filippo, quest’ultimo resta senza parole.

Eduardo invece è frustrato e deluso da se stesso, non può offrire a Clara e Nunzia ciò che meritano e per lui questo è un grande problema. Il che lo porta a commettere un grave errore. Ma gli occhi sono puntati su Raffaelle che prima di lasciare il lavoro ha deciso di fare l’ennesima sorpresa agli inquilini di Palazzo Palladini.

Un Posto al sole, la sorpresa di Raffaelle sorprende tutti

Raffaelle ha capito che è il momento giusto per lasciare il lavoro. Legato a Palazzo Palladini che resterà la sua casa, l’ormai ex portiere fa una sorpresa ai suoi vicini: prepara un presepe bellissimo, ma questa volta sarà l’ultima per lui. La presentazione dell’opera è l’occasione giusta per dire addio agli abitanti del Palazzo e per condividere questa sua decisione con tutti.

A quanto pare Raffaele non tornerà sui suoi passi e lascerà la portineria per cui c’è già un sostituto. Resta comunque legato ai vicini e a tutti gli inquilini del palazzo che presto dovranno abituarsi a non vederlo in più in modo quotidiano. Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.