Quali sono gli ospiti e le inchieste della puntata di Presa Diretta di oggi, domenica 30 marzo 2025?Il programma di reportage in onda su Rai 3 dal 2009 con alla guida Riccardo Iacona torna in questa stagione con un nuovo ciclo di puntate, sempre in diretta e con alcune novità.

Presa Diretta 2024, puntata stasera 30 marzo

Aspettando PresaDiretta

L’anteprima del programma si concentra sulla relazione giovani e social, dal fenomeno dei baby influencer alle famiglie youtuber: le storie di Mia, Ylenia, Chiara, Diego e dei tanti minorenni alle prese ogni giorno con video da realizzare e centinaia di migliaia di follower, con il parere degli esperti su privacy, marketing, conseguenze sul loro sviluppo. E infine l’esempio della Francia che ha normato per legge autorizzazioni dell’ispettorato del lavoro, certificati medici, giorni di riprese, retribuzione depositata in banca fino alla maggiore età dei giovanissimi influencer del web.

Ospite in studio con Riccardo Iacona Elisa Giomi, commissaria AgCom e docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università Roma Tre, per capire quali strumenti mettere in campo per regolamentare le piattaforme social per i giovanissimi.

Ragazzi fuori

Il programma si occupa di adolescenti tra crimine, disagio, cyberbullismo e piattaforme social. Il reportage entra nel carcere per minori di Nisida, a Napoli e nel Cesare Beccaria, a Milano, dove da mesi è un susseguirsi di rivolte, dove ha incontrato i giovani reclusi, gli operatori e le forze dell’ordine tra dolore, malessere e riscatto. Sempre parlando di ragazzi, una pagina viene dedicata ai più fragili -quelli presi di mira dai bulli, sul web e quelli che non riescono più a sopportare di vivere- partendo dalla Campania, dopo la morte, in pochissimi giorni, di tre giovani: Santo, Arcangelo ed Emanuele, tutti e tre uccisi dalla violenza di loro coetanei. Il racconto dei genitori, degli operatori, delle forze dell’ordine, tra dolore e disagio, armi e volontà di recupero.

Ma nella vita degli adolescenti è sempre più presente anche il mondo digitale: lo dimostra la dolorosa ricostruzione della storia di Alessandro Cascone, che a soli 13 anni si è tolto la vita. Gli investigatori, nel suo telefonino hanno trovato un fiume di messaggi violenti e di insulti agghiaccianti da parte del branco di bulli che lo perseguitava. Ultima tappa, la sala operativa della polizia postale, per capire come difendersi dal cyberbullismo, un fenomeno che colpisce vittime sempre più piccole. In aumento anche casi di sextorsion e deepfake, con richieste di soldi e uso di intelligenza artificiale per spogliare giovani ragazze.

Quando va in onda Presa Diretta 2025?

La trentaduesima edizione del programma conferma la messa in onda domenicale, a partire da domenica 9 marzo 2025, alle ore 20:35, su Rai 3. Confermata anche l’anteprima, “Aspettando PresaDiretta”, con ospiti in studio e collegamenti, tramite cui si analizzano i fatti della settimana e si lancia l’inchiesta successiva, in onda alle 21:25.

Presa Diretta 2026, puntata di ieri

È possibile rivedere la puntata appena andata in onda del programma in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma, da cui è possibile rivedere anche le edizioni precedenti.

Presa Diretta 2025, quante puntate sono?

Anche questa edizione del programma è composta da otto puntate: l’ultima va in onda il 27 aprile. Nei primi mesi del 2025, però, è previsto un nuovo ciclo di puntate.

Presa Diretta, la replica del sabato

Presa Diretta va in onda anche il sabato, in replica, alle 17:15.

Chi conduce Presa Diretta?

Fin dalla prima edizione il conduttore e ideatore di Presa Diretta è il giornalista Riccardo Iacona che lo ha appunto ideato nel 2009. Nel corso della sua carriera televisiva, Iacona ha lavorato a Samarcanda, Il Rosso e il Nero, Tempo Reale, Moby Dick, Sciuscià, W l’Italia, Pane e Politica e La guerra infinita. Tra i premi che ha ricevuto, il Nino Culicchia nel 2006, il Premio Sulmona di giornalismo nel 2008 ed il Premio Nazionale Vincenzo Padula nel 2013.

Da dove va in onda PresaDiretta?

Il programma va in onda dallo Studio 2 del Centro di Produzione Raffaella Carrà di via Teulada, a Roma, lo stesso da cui va inonda Chi l’ha visto?.

Cosa significa Presa Diretta?

Il titolo del programma è un chiaro riferimento ad una tecnica di ripresa cinematografica, tramite cui si riesce ad ottenere in contemporanea sia il video che l’audio, catturando tutti i suoi che si verificano sul set, non solo i dialoghi. L’idea del programma è proprio quella di mandare in onda i servizi nella loro integrità, senza un eccessivo lavoro di montaggio e senza censurare nulla di quanto è stato raccolto dalle telecamere.

Presa Diretta, contatti

