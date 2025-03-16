Quali sono gli ospiti e le inchieste della puntata di Presa Diretta di oggi, domenica 16 marzo 2025?Il programma di reportage in onda su Rai 3 dal 2009 con alla guida Riccardo Iacona torna in questa stagione con un nuovo ciclo di puntate, sempre in diretta e con alcune novità.

Presa Diretta 2024, puntata stasera 16 marzo

Aspettando PresaDiretta

La prima parte del programma è dedicata soprattutto a ecstasy, ketamina, mdma, anfetamine, cannabinoidi sintetici e benzodiazepine, per capire la loro diffusione sul territorio e le vie illegali del commercio, che passano anche attraverso il dark web.

E poi, un viaggio da nord a sud del Paese attraverso le principali inchieste che hanno portato alla luce ricette contraffatte, medici e farmacie compiacenti e traffico di ossicodone, per capire quanto è alto il rischio della diffusione del fentanyl nel nostro Paese. In studio con Riccardo Iacona il criminologo Vincenzo Musacchio e l’inviata di Avvenire Lucia Capuzzi.

Fentanyl overdose globale

Il programma propone i reportage realizzati in Messico e in Canada, tra laboratori illegali, traffici criminali ed effetti devastanti sui consumatori. Le inchieste ricostruiscono la dimensione del Fentanyl, oppioide sintetico, chiamato anche la droga degli zombie per il suo effetto devastante.

Prima tappa il Messico, con la guerra tra Cartelli per la produzione e il commercio di fentanyl, con le testimonianze di chi cucina la droga, degli esperti che contrastano i narcos, degli operatori che assistono migranti e tossicodipendenti. Il Messico dove la droga è anche una minaccia per la democrazia come dimostrano le oltre 100 mila persone scomparse.

PresaDretta è andato poi in Canada dove il fentanyl provoca, solo nella regione di Vancouver, sette morti al giorno ed è entrata nei laboratori clandestini sequestrati dalle forze dell’ordine. Un Paese che nel tempo è diventato produttore di droga sintetica e dove gli enormi proventi illegali stanno inquinando anche l’economia legale.

E poi c’è la lotta contro le dipendenze: come funzionano alcuni dei 600 Serd del Paese, i Servizi territoriali per le Dipendenze patologiche, che lavorano sulla prevenzione e sulla terapia dei tossicodipendenti, che soffrono per i tagli e per la cronica scarsità del personale.

Oggi mancano all’appello oltre duemila unità, tra medici, psicologi e infermieri. Infine l’altra faccia del fentanyl: il farmaco analgesico indispensabile nelle anestesie e nel trattamento del dolore cronico. Dispositivi per la terapia del dolore utilizzati nei centri, sia privati che pubblici e spesso conservati in cassaforte.

L’inchiesta è un racconto di Riccardo Iacona e Maria Cristina de Ritis con Giuseppe Laganà, Luigi Mastropaolo, Elena Stramentinoli, Cesarina Trillini, Emilia Zazza, Eugenio Catalani, Fabio Colazzo, Matteo Delbò e Paolo Martino.

Quando va in onda Presa Diretta 2025?

La trentaduesima edizione del programma conferma la messa in onda domenicale, a partire da domenica 9 marzo 2025, alle ore 20:35, su Rai 3. Confermata anche l’anteprima, “Aspettando PresaDiretta”, con ospiti in studio e collegamenti, tramite cui si analizzano i fatti della settimana e si lancia l’inchiesta successiva, in onda alle 21:25.

Presa Diretta 2026, puntata di ieri

È possibile rivedere la puntata appena andata in onda del programma in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma, da cui è possibile rivedere anche le edizioni precedenti.

Presa Diretta 2025, quante puntate sono?

Anche questa edizione del programma è composta da otto puntate: l’ultima va in onda il 27 aprile. Nei primi mesi del 2025, però, è previsto un nuovo ciclo di puntate.

Presa Diretta, la replica del sabato

Presa Diretta va in onda anche il sabato, in replica, alle 17:15.

Chi conduce Presa Diretta?

Fin dalla prima edizione il conduttore e ideatore di Presa Diretta è il giornalista Riccardo Iacona che lo ha appunto ideato nel 2009. Nel corso della sua carriera televisiva, Iacona ha lavorato a Samarcanda, Il Rosso e il Nero, Tempo Reale, Moby Dick, Sciuscià, W l’Italia, Pane e Politica e La guerra infinita. Tra i premi che ha ricevuto, il Nino Culicchia nel 2006, il Premio Sulmona di giornalismo nel 2008 ed il Premio Nazionale Vincenzo Padula nel 2013.

Da dove va in onda PresaDiretta?

Il programma va in onda dallo Studio 2 del Centro di Produzione Raffaella Carrà di via Teulada, a Roma, lo stesso da cui va inonda Chi l’ha visto?.

Cosa significa Presa Diretta?

Il titolo del programma è un chiaro riferimento ad una tecnica di ripresa cinematografica, tramite cui si riesce ad ottenere in contemporanea sia il video che l’audio, catturando tutti i suoi che si verificano sul set, non solo i dialoghi. L’idea del programma è proprio quella di mandare in onda i servizi nella loro integrità, senza un eccessivo lavoro di montaggio e senza censurare nulla di quanto è stato raccolto dalle telecamere.

Presa Diretta, contatti

Il programma ha una pagina Facebook, un account Instagram ed un account su X.