Quali sono gli ospiti e le inchieste della puntata di Presa Diretta di oggi, domenica 9 marzo 2025?Il programma di reportage in onda su Rai 3 dal 2009 con alla guida Riccardo Iacona torna in questa stagione con un nuovo ciclo di puntate, sempre in diretta e con alcune novità.

Presa Diretta 2024, puntata stasera 9 marzo

Aspettando PresaDiretta

L’anteprima racconta le storie delle ragazze, sempre più giovani, vittime della violenza di fidanzati ed ex compagni. E a che punto sono la legge e le iniziative per introdurre nelle scuole l’insegnamento all’affettività? In primo piano, le storie di Aurora, Sara e Giulia, uccise dai loro partner. Giovani, giovanissime vittime della violenza psicologica e fisica, della cultura del possesso, della necessità del controllo che purtroppo caratterizzano molte relazioni.

Un viaggio di Riccardo Iacona nei centri di ascolto, dove gli operatori insegnano a riconoscere le radici della cultura patriarcale e le interviste a genitori straordinari come Tina Raccuia e Gino Cecchettin, impegnati a promuovere l’educazione alla relazione tra i più giovani. Con i riflettori accesi sulla battaglia politica attorno all’insegnamento all’affettività nelle scuole. In studio Alberto Pellai, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso il Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università degli Studi di Milano.

Cittadinanza all’italiana

Un racconto di Riccardo Iacona e Maria Cristina de Ritis con Marco Della Monica, Marianna De Marzi, Lorenzo Grighi, Francesca Nava, Emilia Zazza, Eugenio Catalani, Fabio Colazzo, Matteo Delbò e Fabrizio Lazzaretti.

Ci sono stranieri che vivono in Italia da tanti anni, o che ci sono nati, che parlano l’italiano e pagano le tasse, ma che non hanno ancora la cittadinanza italiana. Come si diventa cittadini italiani? E cosa significa nella vita di tutti i giorni, non avere la cittadinanza?

A PresaDiretta le storie di chi, tra file in Questura, appuntamenti annullati e ostacoli burocratici, aspetta da decenni. E poi ci sono più di 900mila studenti nelle scuole, come Ahmed, Khanda e Youssef, nati e cresciuti nel nostro Paese da genitori stranieri, che aspettano di diventare italiani anche sui documenti.

Ma anche le storie di chi, grazie allo ius soli sportivo, riesce ad essere tesserato dalle federazioni sportive. Poi c’è il paradosso di chi invece la cittadinanza italiana l’ha ottenuta, senza aver mai messo piede in Italia. Il viaggio di PresaDiretta parte nel minuscolo Comune molisano di Montorio nei Frentani e in quello veneto di Val di Zoldo, dove gli uffici comunali sono sommersi dalle richieste di cittadinanza di persone che hanno un antenato italiano, emigrato all’estero, anche nel secolo scorso.

E prosegue in Brasile, dove ci sono 30 milioni di italo-discendenti e dove prospera il business delle agenzie che per 10 mila euro sbrigano tutte le pratiche. Nel frattempo in Parlamento ci sono quasi 30 proposte per modificare la legge e in attesa dei referendum che interverranno anche sulla cittadinanza, la battaglia politica è sempre più accesa.

Quando va in onda Presa Diretta 2025?

La trentaduesima edizione del programma conferma la messa in onda domenicale, a partire da domenica 9 marzo 2025, alle ore 20:35, su Rai 3. Confermata anche l’anteprima, “Aspettando PresaDiretta”, con ospiti in studio e collegamenti, tramite cui si analizzano i fatti della settimana e si lancia l’inchiesta successiva, in onda alle 21:25.

Presa Diretta 2026, puntata di ieri

È possibile rivedere la puntata appena andata in onda del programma in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma, da cui è possibile rivedere anche le edizioni precedenti.

Presa Diretta 2025, quante puntate sono?

Anche questa edizione del programma è composta da otto puntate: l’ultima va in onda il 27 aprile. Nei primi mesi del 2025, però, è previsto un nuovo ciclo di puntate.

Presa Diretta, la replica del sabato

Presa Diretta va in onda anche il sabato, in replica, alle 17:15.

Chi conduce Presa Diretta?

Fin dalla prima edizione il conduttore e ideatore di Presa Diretta è il giornalista Riccardo Iacona che lo ha appunto ideato nel 2009. Nel corso della sua carriera televisiva, Iacona ha lavorato a Samarcanda, Il Rosso e il Nero, Tempo Reale, Moby Dick, Sciuscià, W l’Italia, Pane e Politica e La guerra infinita. Tra i premi che ha ricevuto, il Nino Culicchia nel 2006, il Premio Sulmona di giornalismo nel 2008 ed il Premio Nazionale Vincenzo Padula nel 2013.

Da dove va in onda PresaDiretta?

Il programma va in onda dallo Studio 2 del Centro di Produzione Raffaella Carrà di via Teulada, a Roma, lo stesso da cui va inonda Chi l’ha visto?.

Cosa significa Presa Diretta?

Il titolo del programma è un chiaro riferimento ad una tecnica di ripresa cinematografica, tramite cui si riesce ad ottenere in contemporanea sia il video che l’audio, catturando tutti i suoi che si verificano sul set, non solo i dialoghi. L’idea del programma è proprio quella di mandare in onda i servizi nella loro integrità, senza un eccessivo lavoro di montaggio e senza censurare nulla di quanto è stato raccolto dalle telecamere.

Presa Diretta, contatti

Il programma ha una pagina Facebook, un account Instagram ed un account su X.