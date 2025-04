Ecco cosa succederà stasera ad Un posto al sole, la soap opera di Rai 3, in onda alle 20:50, ambientata a Palazzo Palladini, a Napoli.

Nuove anticipazioni di lunedì 31 marzo 2025 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Un posto al sole anticipazioni del 31 marzo 2025 (puntata 6666): Micaela non obbedisce agli ordini di Ferri

Il piano di Valeria ha funzionato

Valeria (Benedetta Valanzano) si gode il successo del suo piano che ha rovinato l’evento al parco archeologico di Manuela (Gina Amarante). Camillo (Lorenzo De Angelis) e Jimmy (Gennaro De Simone) cominciano ad elaborare una sorta di teoria investigativa che potrebbe fare chiarezza su quello che è accaduto. Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), invece, ha imposto a Micaela (Gina Amarante) un sostituto di Michele (Alberto Rossi) scelto personalmente da lui, ma lei decide di fare di testa sua per dare una scossa al programma in radio.

Rosa ha problemi con suo figlio

Molto preso da una nuova ragazza che ha conosciuto, Samuel (Samuele Cavallo) sembra essersi finalmente lasciato alle spalle l’ossessione per Micaela. Rosa (Daniela Ioia), invece, si sfoga con Raffaele (Patrizio Rispo) perché Manuel (Manuel D’Angelo) è sempre più freddo e scostante con lei e il portiere sembra avere un’idea per aiutarla.

