Sarà una domenica sera a tutta informazione quella che proporrà la Rai sul suo terzo canale nella prossima stagione televisiva. Vedremo infatti in onda dalle 20:30 e fino alle 23:30 due delle sue produzioni giornalistiche di maggior successo e prestigio che si daranno il cambio nella stagione televisiva 2024-2025. Con loro due alfieri dei programmi di approfondimento giornalistico Rai la cui identità è molto forte e nel cui DNA c’è la spina dorsale di Rai3. Ci riferiamo a Riccardo Iacona e Sigfrido Ranucci.

Presa diretta e Report, la staffetta della domenica sera di Rai3

Saranno infatti loro due a darsi il cambio fra settembre e maggio nella delicatissima serata della domenica di Rai3. In contrapposizione al Che tempo che fa di Fabio Fazio sul Nove, torneranno infatti le indagini giornalistiche di Presa diretta e di Report. Ma vediamo insieme come si svolgerà questa staffetta televisiva nel corso della prossima stagione tv.

Il modulo di messa in onda

Si partirà già da subito nella prima domenica di settembre con un nuovo ciclo di Presa diretta condotto e diretto da Riccardo Iacona. Previste otto puntate con nuove inchieste giornalistiche in diretta dagli studi Rai di Roma introdotte come sempre dall’ottimo Riccardo Iacona. Poi la palla passerà a Report che dovrebbe partire quindi ad inizio novembre con un nuovo ciclo di 14 puntate. Sigfrido Ranucci dunque è pronto a presentare al suo affezionato pubblico nuove inchieste giornalistiche esclusive piene di spunti interessanti che poi vengono ripresi puntualmente dai mezzi di informazione.

Presa diretta e Report trainano se stessi

Poi di nuovo Presa diretta di Riccardo Iacona e a seguire un nuovo ciclo di altre 14 puntate di Report fino al termine della stagione televisiva a maggio 2025. Come è noto le due trasmissioni di prime time della domenica perdono il traino di Che sarà, programma questo condotto da Serena Bortone (che avrà un programma su Radio 2) che è stato cancellato. Sia per Presa diretta che per Report sono previste due anteprime di mezz’ora fra le 20:30 e le 21:00. Anteprime che saranno precedute dall’immancabile appuntamento “lungo” di Blog weekend, in onda dalle ore 20 e fino alle ore 20:30, con il compendio della settimana televisiva.

Lo stato delle cose e Far West gli altri prime time giornalistici di Rai3

Presa diretta e Report faranno parte degli appuntamenti giornalistici della settimana di Rai3. Le altre due punte di diamante saranno il nuovo programma di Massimo Giletti del lunedì di cui TvBlog ha anticipato titolo e mood, ovvero Lo stato delle cose ed il già rodato Far west di Salvo Sottile il venerdì sera.