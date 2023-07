La Rai ha cancellato la seconda stagione di Insider. Faccia a faccia con il crimine, il programma per Rai 3 di Roberto Saviano nel quale lo scrittore intervista persone che hanno fatto parte di organizzazioni malavitose. Della trasmissione sarebbero andate in onda quattro puntate, già registrate.

La Rai cancella Saviano: “Non è in palinsesto“

A decretarlo l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. “Non è in palinsesto“, ha dichiarato il dirigente di viale Mazzini in un’intervista a Il Messaggero. “Si tratta di una scelta aziendale, non politica”, risponde a chi gli fa notare che possa trattarsi di una vendetta per il caso Filippo Facci. Ricordiamo che la Rai ha cancellato il programma, intitolato I Facci Vostri, anche a quest’ultimo, in quanto autore di un articolo di pessimo gusto su Libero incentrato su una presunta vittima di stupro da parte del figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa.

Roberto Saviano e l’attacco a Matteo Salvini: “Ministro della malavita”

Con ogni probabilità, a pesare sono le dichiarazioni di Roberto Saviano sul leader della Lega e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, definito a più riprese “ministro della malavita”. La goccia che ha fatto traboccare il vaso tuttavia si è verificata quando il politico milanese aveva così commentato la candidatura di Carola Rackete alle Europee con la lista della sinistra radicale tedesca “Die Linke”: “Dallo speronare motovedette italiane della Guardia di Finanza alla candidatura con la sinistra è un attimo. Auguri, viva la democrazia!”.

Immediato il commento sdegnato di Saviano: “Carola Rackete per la giustizia italiana non ha mai speronato. Quando il Ministro della Malavita smetterà di mentire?”.

La prima stagione di Insider. Faccia a faccia con il crimine è andata in onda su Rai 3 dal 12 febbraio al 5 marzo 2022 nel prime time del sabato. La trasmissione, considerando anche lo slot piuttosto complicato (in quel periodo va in onda anche Amici su Canale 5) si è mantenuto tra il 4 e il 5 per cento di share, ad eccezione della seconda, che ha interessato 1.201.000 telespettatori, con il 5.7%.