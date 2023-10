Report, ormai storico programma di inchieste di Rai 3, nel 2023 ha festeggiato i suoi 25 anni di trasmissione. Per la ventiseiesima stagione (2023-2024) il programma erediterà la collocazione della prima serata della domenica, occupata da Che tempo che fa sino alla scorsa stagione tv.

Il lavoro della squadra di Report con la conduzione di Sigfrido Ranucci, proporrà al pubblico nuovi reportage sui fatti di attualità che coinvolgono diversi ambiti del nostro Paese. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

Report 2023 Rai 3, puntate

Le inchieste sono realizzate con la consueta collaborazione di Bernardo Iovene, Michele Buono, Cataldo Ciccolella, Elisa Marincola, Ilaria Proietti e di Alessia Marzi.

Prima puntata, 8 ottobre 2023

Non sono una santa

La prima, dal titolo “Non sono una santa”, firmata da Giorgio Mottola, con la collaborazione di Greta Orsi, torna a occuparsi delle società della ministra Daniela Santanchè. A tre mesi dall’intervento al Senato in cui aveva promesso di pagare la liquidazione agli ex dipendenti di Ki Group e di avviare la ristrutturazione di Visibilia, Report è andato a verificare come stanno andando le cose.

All’origine del potere dei La Russa

Si allargherà lo sguardo a colui che viene considerato il padrino politico della Santanchè, Ignazio La Russa, con la seconda inchiesta, sempre firmata da Giorgio Mottola, con la collaborazione di Greta Orsi e la consulenza di Marco Bova.

Ultima fermata

Viareggio, Pioltello, Bressanone: una lunga sequenza di incidenti sulle linee ferroviarie costata la vita a decine di persone. Le ultime cinque morti sono avvenute a Brandizzo, erano operai al lavoro sui binari senza autorizzazione. C’è chi paventa l’errore umano, ma la Procura di Ivrea sta indagando su una possibile catena di responsabilità. Come viene effettuata la manutenzione e chi controlla che ogni intervento sia a norma? La terza e ultima inchiesta è a cura di Danilo Procaccianti, con la collaborazione di Goffredo De Pascale e Norma Ferrara.

Report 2023 Rai 3, quando va in onda?

Il programma torna in onda su Raitre a partire da domenica 8 ottobre 2023, alle 21:10, occupando così la prima serata della domenica della terza rete Rai, in tandem con l’altro programma di inchieste della rete, ovvero Presa Diretta.

Report 2023 Rai 3, conduttore

Dal marzo 2017 alla conduzione del programma c’è Sigfrido Ranucci, giornalista ed autore televisivo. Dopo la laurea, è approdato al Tg3, ma anche lavorato per Rai International. Approda a Report nel 2006, come co-autore, a fianco di Milena Gabanelli, storica conduttrice del programma. Nel corso della sua carriera, Ranucci ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio Ilaria Alpi (per due volte).

Report 2023 Rai 3, replica

Come l’anno scorso, anche questa edizione di Report va in replica: l’appuntamento è ogni sabato, alle 17:30, sempre su Raitre.

Report 2023 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda televisiva, è possibile vedere Report su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.