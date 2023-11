Domani, 14 novembre 2023, in prima serata su Rai3 andrà in onda la sesta puntata di Avanti popolo. Il talk show della direzione approfondimenti della televisione pubblica che ha preso il posto di Carta bianca, torna con una nuova puntata. Nuovi argomenti, nuovi ospiti per Nunzia De Girolamo a cui è toccato di occupare lo slot del martedì sera di Rai3 a seguito della fuga verso Rete 4 di Bianca Berlinguer. Tutto questo dopo che Avanti popolo era previsto inizialmente nel palinsesto della terza rete della Rai per il lunedì sera.

Report al posto di Che tempo che fa

Un rimescolamento nel palinsesto di Rai3 che ha coinvolto pure Report con il suo conduttore Sigfrido Ranucci, che ha dovuto abbandonare il lunedì sera per occupare lo spazio della domenica sera della terza rete. Uno slot questo che era occupato da Che tempo che fa, con Fabio Fazio, che ha lasciato la Rai per Discovery. Un’eredità difficile quella di Ranucci alla domenica sera, vista anche la diversità di formato del suo Report, rispetto a Che tempo che fa. Un programma quello di Fazio molto più “largo” che può permettersi di avere un talk sui fatti di attualità con i direttori dei principali quotidiani italiani, mixato ad ospitate del cantante di grido, oppure di comici come Luciana Littizzetto.

Se poi a questo menù ci aggiungi un “guru” in salsa comica come Beppe Grillo, ecco che l’ascolto è assicurato. Infatti ieri Fazio ha quasi pregato più volte Grillo di tornare, chissà magari per fare più ascolti? Ascolti che infatti sono arrivati con la curva di Nove che durante l’ospitata di Grillo ha sfiorato il 15%, per poi tornare al più consono 10%. Ma parlavamo di Sigfrido Ranucci perchè ci giunge notizia che il conduttore di Report sarà domani sera ospite di Avanti popolo.

Sigfrido Ranucci ospite di Avanti popolo

In una sorta di sinergia fra i programmi di approfondimento della tv pubblica, in qualche modo Report entra in Avanti popolo. Il pezzo forte infatti della puntata numero sei sarà un lungo faccia a faccia fra Nunzia De Girolamo e Sigfrido Ranucci. Un lungo momento del programma di Rai3 in cui si parlerà delle inchieste, anche quelle più scottanti, che ha condotto Report nella sua lunga e onorata carriera televisiva.

Il dietro le quinte di Report

Il dietro le quinte della preparazione delle inchieste di Report. Come nascono, come si sviluppano, come vengono poi confezionate, fino alla loro messa in onda. Tutto questo domani sera, martedì 14 novembre 2023, nella sesta puntata di Avanti popolo, con Sigfrido Ranucci ospite di Nunzia De Girolamo.