Il martedì sera di Rai 3 torna ad avere un talk show legato a politica ed attualità: tocca ad Avanti Popolo ed a Nunzia De Girolamo prendere il posto di Bianca Berlinguer (trasferitasi su Rete 4) nella serata che le apparteneva. Una sfida non da poco, ma che ha generato non poca curiosità tra il pubblico. E proprio la gente comune è protagonista di questo nuovo programma, rivolto al popolo fin dal titolo, con la presenza di cento uomini e donne in studio pronti a dire la propria e ad interagire con gli ospiti. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Avanti Popolo, ospiti stasera

Puntata 10 ottobre 2023

Nella prima puntata uno spazio alla tragica guerra scoppiata tra Israele e Hamas, con collegamenti in diretta e ospiti in studio. Centrali anche i temi che riguardano i nostri giovani, il loro rapporto con il sesso, il porno sul web e l’abolizione del libero accesso ai minori, la violenza. E ancora, reddito di cittadinanza: il pubblico in studio sarà favorevole o contrario alla sua abolizione? In studio Stefania Loizzi, la donna che ha avuto il coraggio di denunciare il cosiddetto “netturbino”, l’uomo che l’avrebbe drogata e violentata, in un’intervista esclusiva. Fra gli ospiti il direttore de IlFattoQuotidiano Peter Gomez (come anticipato da TvBlog), i giornalisti Antonello Piroso e Fulvio Abbate, il cantautore Maldestro, l’attrice pornostar Malena e l’esponente di Pro Vita e Famiglia Maria Rachele Ruiu.

Avanti Popolo, il programma

Protagonista indiscusso della trasmissione è il popolo, rappresentato in studio da un pubblico di cento persone, di età e provenienza diverse, donne e uomini, giovani e meno giovani, appartenenti a tutte le classi e categorie sociali (lavoratori dipendenti, operai, casalinghe, disoccupati, liberi professionisti, studenti universitari, insegnanti ecc.), ciascuno con la propria idea politica e la propria visione del mondo.

In una società liquida come quella in cui viviamo oggi, dove il dibattito sui temi che segnano la nostra contemporaneità si svolge spesso e volentieri in un luogo virtuale come i social media, Avanti Popolo riporta la discussione in un luogo reale, attraverso l’incontro e lo scontro diretto, in un confronto aperto e costruttivo su questioni divisive, argomenti e notizie di attualità politica, sociale ed economica del nostro Paese.

Compito di Nunzia De Girolamo è quello di ascoltare in maniera imparziale, cercando di mediare tra le tante voci, tentando ove possibile di trovare un punto di convergenza. Non mancheranno momenti in cui il popolo-pubblico potrà confrontarsi e rivolgersi direttamente ai rappresentanti della politica e delle istituzioni, che saranno invitati a partecipare per esprimere la propria posizione sulle questioni affrontate, ma soprattutto per rispondere alle domande della gente.

A fare da contrappunto al dibattito in studio, i servizi filmati realizzati dai giornalisti inviati in tutta Italia, attraverso i quali si cercherà di approfondire e sviscerare i temi al centro della discussione, insieme a materiali presenti sul web e sui social.

Avanti Popolo, quando va in onda?

Avanti Popolo: dal 10 Ottobre su Rai 3! Tante voci, tanti volti 😁Avanti Popolo, da martedì 10 Ottobre alle 21:20 su Rai3. #avantipopolo #nunziadegirolamo Posted by Nunzia De Girolamo on Wednesday, October 4, 2023

Il programma va in onda a partire dal 10 ottobre 2023, ogni martedì dalle 21:20 alla mezzanotte.

Avanti Popolo, la conduttrice

Il programma è condotto da Nunzia De Girolamo che, prima di approdare in televisione, ha militato in politica, essendo stata deputata per due legislature, la XVI e la XVII. Dal 2013 al 2014 è stata inoltre Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta.

Sposata con Francesco Boccia (da cui ha avuto una figlia, Gea), De Girolamo è stata anche concorrente di Ballando con le Stelle nel 2019, classificandosi quinta. Ha debuttato come conduttrice nel 2021 con Ciao Maschio; successivamente ha condotto Estate in Diretta.

Da che studio va in onda Avanti Popolo?

Il programma va in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi, a Roma. A produrre c’è Fremantle.

Come fare il pubblico ad Avanti Popolo?

I cento componenti del pubblico del programma sono già stati selezionati e dovrebbero essere gli stessi per tutta la stagione. Non è detto, però, che durante l’anno la produzione non apra a nuove candidature.

Avanti Popolo, sigla

La sigla del programma è “Amen”, canzone di Francesco Gabbani del 2015, con cui ha vinto la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo di quell’anno.

Dove vedere Avanti Popolo?

Oltre che durante la messa in onda su Raitre, è possibile vedere Avanti Popolo in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.