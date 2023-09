Tutto cambia, ma tutto resta uguale, per Bianca Berlinguer. La notizia del trasloco dell’ex direttrice del Tg3 dalla Rai a Mediaset è stata uno dei colpi di scena televisivi dell’estate 2023. La giornalista, su Rete 4, vuole dare però un segno di continuità ai telespettatori che già la seguivano, con un programma che richiama quello precedentemente da lei condotto fin dal titolo: È sempre Cartabianca vuole infatti richiamare a sé coloro che già seguivano Berlinguer in Cartabianca, il programma di Raitre che ha condotto dal 2016 al 2023. Un formato che conferma anche numerosi degli ospiti che Berlinguer ha già portato in tv: e sì, c’è anche Mauro Corona. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

È sempre Cartabianca, puntata di oggi

5 settembre 2023

La prima edizione del programma comincia con lo sguardo sui fatti della politica e dell’attualità delle ultime settimane, e con l’immancabile commento di Mauro Corona.

Quando va in onda È sempre Cartabianca?

Il programma debutta su Rete 4 martedì 5 settembre 2023 e va in onda ogni martedì sera dalle 21:25 alle 00:50 circa. La giornata di trasmissione è dunque la stessa di Cartabianca.

Di cosa parla È sempre Cartabianca?

È sempre Cartabianca, da martedì 5 settembre alle 21.25 su Rete 4 #ÈsempreCartabianca ed è sempre Bianca Berlinguer che ogni martedì vi farà ascoltare le opinioni di tutti, anche le più critiche e controverse.Vi aspettiamo dal 5 settembre in prima serata su Rete4 Posted by È sempre Cartabianca on Friday, September 1, 2023

Proprio come il suo ideale predecessore, È sempre Cartabianca si occupa di parlare nel corso delle puntate di temi legati all’attualità, dalla politica alla cronaca, utilizzando il format del talk show, con numerosi ospiti in studio ed in collegamento pronti a dare voce alle proprie opinioni. Tra gli ospiti annunciati in studio Alessandro Orsini, Andrea Scanzi, Gad Lerner, Pietro Senaldi, Stefano Cappellini e Maurizio Belpietro.

È sempre Cartabianca è in diretta?

Sì, il programma va in onda in diretta tutti i martedì sera dallo Studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma, lo stesso da cui vanno sono trasmessi Stasera Italia, Quarta Repubblica e Pomeriggio Cinque. La diretta si può seguire su Rete 4 o in streaming su Mediaset Infinity.

Come far parte del pubblico di É sempre Cartabianca?

Il programma prevede la presenza in studio del pubblico. Per partecipare alle dirette si deve compilare il modulo a questo link, indicando i propri dati.

La conduttrice Bianca Berlinguer

Alla guida del programma c’è Bianca Berlinguer. Figlia di Enrico Berlinguer e di Letizia Laurenti, la sua carriera è stata da subito legata al Tg3, di cui è stata direttrice dal 2009 al 2016, conducendo anche l’edizione serale. Dal 2016, chiusa l’esperienza al telegiornale, conduce Cartabianca, prima come striscia quotidiana e poi come programma di prima serata. È sentimentalmente legata a Luigi Manconi, da cui ha avuto una figlia, Giulia.

È sempre Cartabianca, Mauro Corona

Confermata anche la presenza di Mauro Corona, scrittore, alpinista e scultore, i cui interventi e battibecchi durante Cartabianca sono diventati virali ed hanno creato un’insolita coppia televisiva. Corona interviene commentando i fatti della settimana in collegamento da Erto (Pordenone), dove vive.

Dove vedere la puntata di ieri di È sempre Cartabianca?

È possibile recuperare la puntata del giorno precedente di È sempre Cartabianca su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

È sempre Cartabianca, contatti Facebook e Twitter

Come contattare È sempre Cartabianca? Si può seguire il programma tramite i suoi account ufficiali: a questo link la pagina Facebook, a questo link l’account Twitter ed a questo link l’account Instagram.