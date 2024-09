L’intervista a Maria Rosaria Boccia a È sempre Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer tornato in onda la scorsa settimana su Rete 4 con la sua seconda edizione, è saltata.

La puntata di questa sera, infatti, si è aperta con la conduttrice che ha dovuto ammettere che l’intervista all’imprenditrice protagonista del caso che ha portato alle dimissioni del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, venendo sostituito da Alessandro Giuli, avrebbe potuto non tenersi o, nella migliore delle ipotesi, essere procrastinata alla prossima settimana:

Come in molti sapete, avrebbe dovuto essere nostra ospite Maria Rosaria Boccia che avrebbe dovuto raccontare la sua verità. Dobbiamo usare il condizionale perché non siamo sicuri che Maria Rosaria Boccia sarà presente alla nostra intervista per rispondere alle mie domande e a quelle degli ospiti. Perché? Perché, poco fa, Maria Rosaria Boccia ci ha detto che non si sente, che in questo momento vuole prendersi del tempo, vuole ragionare e discutere anche con la nostra redazione e quindi ci chiede di magari di prendere in considerazione l’ipotesi di spostare quest’intervista alla prossima settimana. Ne stiamo discutendo e ve lo faremo sapere.

Dopo il consueto blocco iniziale con protagonista Mauro Corona, quindi, la conduttrice ha ufficializzato l’assenza di Maria Rosaria Boccia:

Vi presenterò i nostri nuovi ospiti con i quali parleremo anche del fatto, adesso ve lo posso dire, purtroppo ufficialmente, mi dispiace moltissimo, Maria Rosaria Boccia non sarà qui con noi, non farà l’intervista di cui avevamo parlato nei giorni scorsi e che era stata annunciata anche da lei direttamente sui suoi social. È arrivata fin qui in studio al Palatino per essere qui in diretta… Cercheremo di capire cos’è successo.

Maria Rosaria Boccia avrebbe dovuto confrontarsi in studio con Alessandro Sallusti, Annalisa Chirico, Concita De Gregorio e Andrea Scanzi che si sono ritrovati, quindi, a commentare il fuori programma.

Dopo l’ingresso degli ospiti, Bianca Berlinguer ha anche svelato che l’idea del dibattito con i giornalisti sarebbe arrivata proprio da Maria Rosaria Boccia in persona. L’intervista, comunque, dovrebbe svolgersi martedì prossimo:

In 34 anni di professione, rimango per la prima volta senza parole, non me l’aspettavo… Io l’avevo invitata per un’intervista singola ma lei stessa si era offerta di partecipare al talk, di confrontarsi con gli altri. E invece, arrivata qui agli studi, dopo una lunga conversazione, ci ha detto che secondo lei noi non eravamo stati sufficiente informati sul suo caso e che, a questo punto, preferiva prendere un’altra settimana di tempo e che si sarebbe impegnata a tornare martedì prossimo.