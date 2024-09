Attraverso due Instagram Stories pubblicate sul suo profilo ufficiale, Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice protagonista della vicenda che ha portato alle dimissioni del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha ricostruito, dal suo punto di vista, ciò che è accaduto ieri sera negli studi di È sempre CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer.

Com’è noto, nella puntata di ieri del talk show di Rete 4, era prevista un’intervista a Maria Rosaria Boccia che, però, è saltata per i motivi che oggi l’imprenditrice ha ribadito sui social.

Nella prima Instagram Stories, Maria Rosaria Boccia ha confermato quanto detto da Bianca Berlinguer in trasmissione ossia che l’intervista avrebbe dovuto essere suddivisa in due blocchi distinti: il primo blocco, dedicato alla ricostruzione del caso con un’intervista one-to-one, e il secondo blocco dedicato al confronto con i giornalisti presenti in studio (“Che ho chiesto io”, come scritto da Boccia su Instagram).

Nella seconda “storia”, Maria Rosaria Boccia si è soffermata sui motivi per i quali l’intervista è saltata:

Ci siamo confrontate in camerino per ricostruire la vicenda da raccontare nel primo blocco, dedicato all’intervista. Ho subito percepito chiaramente che non c’era l’intenzione di ascoltare la verità, ma piuttosto di trasformare il tutto in un dibattito politico e in gossip. Non abbiamo mai discusso del secondo blocco e del tipo di domande che avrebbero fatto. Il primo blocco era dedicato ripeto unicamente a definire i contorni chiari della vicenda. Avevo chiesto la formula dei due blocchi perché sarei entrata nel secondo solo con una base di verità solida, che avrebbe permesso di cercare la verità autentica, evitando il gossip e qualsiasi possibile strumentalizzazione politica.

Nella puntata di ieri, durante il dibattito che ha visto protagonisti i giornalisti che avrebbero dovuto interagire con Maria Rosaria Boccia, quest’ultima è intervenuta tramite un messaggio diretto a Bianca Berlinguer, svelando che “non c’erano le condizioni per spiegare meglio la situazione” e negando di essere “scappata”.

Secondo un retroscena de La Repubblica, invece, Maria Rosaria Boccia avrebbe posto dei paletti sulle domande che i giornalisti avrebbero dovuto farle. La Stampa, invece, ha parlato di un battibecco tra Bianca Berlinguer e Maria Rosaria Boccia, avvenuto nei camerini.