Sarebbe molto interessante capire come i giornalisti che gridano allo scandalo perché gran parte dei media italiani ‘va dietro a Fabrizio Corona‘ avrebbero trattato le notizie che riguardano il caso delle scommesse che coinvolge alcuni calciatori. Le avrebbero ignorate considerando la fonte non attendibile, anche di fronte all’iscrizione nel registro degli indagati di Fagioli, Tonali e Zaniolo? Sarebbe altrettanto utile scoprire come si sarebbero comportati coloro che da giorni – spesso per mere ragioni di battaglie politiche – danno lezioni a Nunzia De Girolamo qualora si fossero trovati come lei alla guida di un programma di prima serata che, sebbene vada in onda sulla tv pubblica, ha necessità di fare ascolti in un contesto di feroce concorrenza interna ed esterna.

Fabrizio Corona ospite ad Avanti popolo, più fuffa che notizie

Premesso tutto ciò, in sintesi si può affermare che la lunga ospitata (lautamente pagata) di Fabrizio Corona ad Avanti Popolo, ieri sera su Rai3, è stata fuffa. Soprattutto considerando l’aspettativa che era stata creata dall’imprenditore alla vigilia. In realtà la faccenda si è ridotta ad un’oretta di faccia a faccia con notizie tendenti allo zero e tante, troppe, parole moralizzanti da parte di colui che a più riprese ha detto di non voler fare il moralizzatore (e ci mancherebbe pure!).

I limiti di Nunzia De Girolamo

Nunzia De Girolamo non è una giornalista e lo ha dimostrato ieri sera, faticando a stare dietro alle uscite autocelebrative di Corona, non riuscendo praticamente mai ad avanzare obiezioni, né a fornire puntuali smentite (per esempio sulla ricostruzione imprecisa dell’atteggiamento della Juventus rispetto a Fagioli) e non cogliendo il nome di El Shaarawy, sparato nel mucchio da Corona nella parte finale della sua intervista (e ribadito a Valerio Staffelli nella notte, insieme a quelli di Gatti della Juventus e di Casale della Lazio – il servizio andrà in onda questa sera a Striscia la notizia, tu pensa, la Rai paga Corona, ma Corona fa i nomi in un programma di Mediaset), sembrata per lunghissimi tratti un monologo portato avanti con dialettica scadente.

Con tutta probabilità il profilo della De Girolamo non era quello ideale per la gestione di un’ospitata così delicata, durante la quale alcuni passaggi sono stati francamente disturbanti. Come quando Corona, per rispondere a chi lo ha accusato di comportarsi da infame, ha ripetuto cose tipo “io non credo nelle istituzioni“, “non passerò mai dalla parte dei buoni“, “io non lavoro per le forze dell’ordine“.

Fabrizio Corona, la sua ospitata è un colpo televisivo

Tutto quello fin qui raccontato non cambia di una virgola un concetto inequivocabile: con l’ospitata di Corona Avanti Popolo ha fatto un colpo televisivo perché Corona è una notizia, ieri più di due o tre settimane fa quando era stato invece ospitato da Mara Venier e Francesca Fagnani in Rai (intrattenimento, ma sempre servizio pubblico). Eppure all’epoca l’indignazione fu molto più contenuta.

Il verdetto Auditel arrivato stamattina certifica la bontà televisiva della divisiva operazione messa in piedi dalla De Girolamo, che a fine intervista ha fatto intendere che Corona potrebbe tornare nelle prossime settimane (ma l’imprenditore sui social nella notte ha detto di essere stato censurato): 742.000 telespettatori, 4.28% di share, in crescita rispetto alla puntata di esordio (574 mila spettatori e il 3,6% di share). In Rai speravano in numeri più alti? Probabilmente sì (lasciamo perdere la previsione delirante di Corona del 15% di share), ma il risultato va considerato tutto sommato positivo in una serata segnata dall’eccezionale 38% di Inghilterra-Italia e dalla solita agguerrita concorrenza del martedì sera.