Il nuovo martedì sera di Rai3, inutile dirlo, è stato un file particolarmente difficile da scrivere. La deframmentazione dei cluster di quel documento è stata un’operazione piuttosto travagliata. La decisione finale, presa nei pochi giorni di luglio, subito dopo che la signora Bianca Berlinguer aveva comunicato la sua volontà di andare a Rete 4, ha chiesto uno sforzo a Nunzia De Girolamo. La conduttrice di Ciao maschio infatti stava già lavorando al suo nuovo programma, ovvero quello che sarebbe diventato Avanti popolo, ma posizionato il lunedì sera.

La storia della collocazione di Avanti popolo

Era stato infatti deciso in un primo momento di mandare Report la domenica sera e Avanti popolo il lunedì. Poi la decisione di chiedere un sacrificio a Nunzia De Girolamo, che da aziendalista ha risposto “obbedisco”. Poi dopo le prime puntate e accertate le difficoltà dell’operazione Avanti popolo al martedì sera, difficoltà dovute anche alle abitudini del pubblico di Rai3 che non si sentivano rappresentati da quel tipo di trasmissione, Nunzia De Girolamo, che aveva già dimostrato il suo valore nella conduzione su Rai 1 di Ciao maschio e Estate in diretta, ha comunicato alla Rai di voler togliere la spina.

E’ arrivata a questo punto la nuova richiesta della televisione pubblica di arrivare almeno fino alla pausa natalizia (ultima puntata del 2023 il 19 dicembre) e nei pressi di quella scadenza si avrebbero preso le decisioni definitive circa il destino di Avanti popolo. Un destino che pareva segnato, tanto che le voci davano in pole position per il martedì sera di Rai3 da gennaio del buon Duilio Giammaria con una nuova edizione di Petrolio.

Avanti popolo resta nel martedì di Rai3

Ma, secondo indiscrezioni dell’ultimo minuto, pare che Rai si appresti, o abbia già chiesto, un nuovo sacrificio a Nunzia De Girolamo. Avanti popolo dovrebbe tornare in onda da gennaio, sempre nei martedì sera di Rai3, con una nuova edizione rinnovata. E’ stato chiesto alla rampantissima Fremantle di lavorarci sopra, anche magari risparmiando qualche denaro. Si prova quindi a ripartire con Nunzia De Girolamo, con un programma rimodellato, che sappia ritagliarsi uno spazio nella difficile serata di E’ sempre carta bianca su Rete 4 e Di martedì su La7. Nunzia De Girolamo poi, probabilmente da fine febbraio, tornerà al timone di Ciao maschio nelle terze serate del sabato di Rai1.