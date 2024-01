L’appuntamento è fissato per domani sera, martedì 30 gennaio 2024, con l’ultima puntata di Avanti popolo. Il talk show di Rai3 chiude dunque i battenti per un esperimento che nato per una serata televisiva, poi si è dovuto “addomesticare” per quella del martedì sera, rimasta orfana dal Carta bianca di Bianca Berlinguer. Ora la conduttrice di Avanti popolo Nunzia De Girolamo potrà concedersi un breve periodo di riposo, prima di tornare poi con il suo più congeniale appuntamento con Ciao maschio, dalla prossima primavera, nella seconda serata del sabato di Rai1.

Ad Avanti popolo il Presidente del Senato Ignazio La Russa

Su Rai3 la palla passerà, come anticipato da queste parti, a Duilio Giammaria e al suo Petrolio. E’ tempo però ora di pensare alla puntata di domani sera di Avanti popolo, con le anticipazioni su ospiti ed argomenti che siamo in grado qui e ora di fornirvi. L’ultima puntata partirà con un faccia a faccia della conduttrice della trasmissione Nunzia De Girolamo con il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Sarà questa l’occasione per parlare dei temi più dibattuti in questi giorni nel territorio della politica e dell’attualità italiana.

Lino Banfi, la sua carriera, il suo pubblico ed il suo privato

Spazio poi ad un segmento tutto dedicato ad uno degli attori più amati del cinema nostrano. Lino Banfi sarà ospite dell’ultima puntata di Avanti popolo. Con la conduttrice della trasmissione Nunzia De Girolamo, il “nonno d’Italia”, titolo che si è conquistato con la fiction “Un medico in famiglia” (che in tanti rivorrebbero in onda) ripercorrerà la sua lunga carriera artistica, con alcuni sconfinamenti nel suo privato.

Peppe Vessicchio racconta il Festival di Sanremo con Gino Gastaldo

L’ultima parte del programma sarà dedicata all’imminente Festival di Sanremo. In studio per parlare dell’argomento di spettacolo più d’attualità di questi tempi, insieme a Nunzia De Girolamo, ci sarà il maestro Peppe Vessicchio. Che non ci sarà quest’anno fra i direttori d’orchestra della kermesse canora ligure, ma si occuperà comunque del Festival grazie al suo impegno con “Amazon music“. Insieme a Vessicchio sarà presente uno dei giornalisti più prestigiosi del mondo musicale italiano, ovvero Gino Gastaldo di Repubblica.

Appuntamento dunque con l’ultima puntata di Avanti popolo a domani sera, subito dopo Un posto al sole, su Rai3.