Dunque il capitolo Avanti popolo si chiuderà con il prossimo mese di dicembre. Il programma condotto da Nunzia De Girolamo, in un primo momento previsto per il lunedì sera, è stato poi spostato al martedì. La motivazione è da ricercare, come tutti ormai sanno, nell’addio di Bianca Berlinguer alla televisione pubblica, arrivato proprio poche ore prima della presentazione dei palinsesti della Rai. Un’addio che ha colto di sorpresa i vertici della televisione di Stato, che avevano confermato programma e conduttrice anche per l’attuale stagione tv.

L’addio di Bianca Berlinguer e la chiamata di Nunzia De Girolamo

Le sirene di Cologno Monzese sono state però, come sappiamo, molto convincenti, tanto da far capitolare la figlia del grande Enrico Berlinguer, che ha poi deciso di passare a Mediaset. In Rai dunque si sono trovati a dover decidere in fretta e furia su chi l’avrebbe sostituita. La decisione finale poi su chi doveva prendere il posto di Carta bianca è calata sulla testa della povera Nunzia De Girolamo, che obtorto collo, ha accettato e si è sacrificata.

Avanti popolo dunque alla fine della fiera ha dovuto collocarsi al posto di Carta bianca, ma con ascolti più bassi rispetto al programma che l’ha preceduto nella stagione precedente. Tante le motivazioni sugli ascolti, prima fra tutte, forse, il fatto che questo tipo di programma e la sua conduttrice, non sono affini al pubblico di Rai3. Nunzia De Girolamo infatti ha ottenuto buoni ascolti su Rai1 con Ciao maschio (che tornerà nella sua collocazione da febbraio) e in Estate in diretta. Due programmi che hanno certificato la sua bontà nelle vesti di conduttrice.

Nunzia De Girolamo voleva chiudere Avanti popolo già a fine ottobre

Per altro Nunzia De Girolamo, ci risulta, volesse stoppare l’esperienza di Avanti popolo già dopo la terza puntata del programma a fine ottobre. Avendo capito appunto che il programma non era adatto alla serata del martedì di Rai3. In quell’occasione però la dirigenza Rai le aveva chiesto ancora un sacrificio e cioè di andare avanti fino alla pausa natalizia. Avanti popolo infatti chiuderà i battenti con la sua ultima puntata martedì 19 dicembre 2023.

Il programma Petrolio ed il nuovo martedì sera di Rai3

Il martedì sera di Rai 3 dunque ha bisogno da gennaio di un nuovo programma. Tante le idee che si stanno vagliando. Fra queste pare spiccare quella di affidare quella serata ad una vecchia volpe della televisione pubblica. Un giornalista che ha attraversato sia le redazioni di testata che i programmi d’informazione e approfondimento. Parliamo di Duilio Giammaria, che ha debuttato in Mixer di Giovanni Minoli, per passare poi alla Samarcanda di Michele Santoro. Passando poi per le redazioni del Tg3 e del Tg1, arrivando qui alla conduzione di Unomattina.

Duilio Giammaria volto di testata e di programmi d’approfondimento

Duilio Giammaria appare quindi un volto, oltre che una figura professionale, più adatta a soddisfare il palato del pubblico di Rai3. Ecco dunque che la sua candidatura e quella di una nuova serie di Petrolio, appare la più probabile per succedere ad Avanti popolo da gennaio. Naturalmente sarebbe una edizione di Petrolio riveduta e corretta, che sappia intercettare la cronaca, la società e la politica, legata all’attualità, anche la più stringente. Una combinazione in sostanza fra cronaca ed approfondimento, che il nuovo Petrolio potrebbe saper rappresentare in maniera convincente, soprattutto per un pubblico dal palato difficile come quello di Rai3.

Petrolio per altro è andato in onda con uno Speciale sulla longevità che ha ottenuto ad inizio settembre, proprio nello slot del martedì sera di Rai3, un buon 5% di share. Dato per altro che ottenne all’epoca dell’emergenza Covid in una serie di prime serate -impossibili- del sabato sera di Rai2.