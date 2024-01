Avanti Popolo chiude. Il saluto di Nunzia De Girolamo: “Abbiamo lavorato tra polemiche e grandi difficoltà”

Avanti Popolo chiude i battenti. L’avventura di Nunzia De Girolamo su Rai 3 si è conclusa dopo quindici puntate passate a combattere con le critiche, le polemiche politiche e i bassi ascolti.

“Il mio festival di Avanti Popolo finisce qui”, ha affermato la conduttrice al termine dell’ultimo blocco interamente dedicato a Sanremo. “Io ringrazio chi ci ha seguito in queste quindici puntate, ringrazio molto chi ha lavorato al mio fianco, non farò nomi, non nominerò nessuno, altrimenti non finirei mai, però lo abbiamo fatto tra le polemiche e le grandi difficoltà quindi il ringraziamento è doppio per tutti. A voi arrivederci, a presto”.

Poche parole e uno stile asciutto, accompagnato qua e là da qualche battuta autoironica (“dopo Avanti Popolo devo sta’ un po’ ferma”) e da una sottile frecciata rivolta a Linea Notte in risposta a Beppe Vessicchio che la avvertiva dei titoli di coda già passati da un pezzo: “Sto all’ultima puntata, posso sforare. Mi perdonerà Mario Orfeo…”.

La cancellazione del talk, annunciata da tempo, è comunque arrivata oltre i termini pronosticati, visto che inizialmente lo stop era stato previsto in occasione della pausa per le festività natalizie.

Ispirato originariamente ad Aboccaperta di Gianfranco Funari, Avanti Popolo ha cambiato gradualmente pelle, con il pubblico parlante completamente sparito dai radar. Una metamorfosi che non ha impedito al programma di mantenere una certa coerenza stilistica, soprattutto nella selezione dei temi e nelle modalità di confronto. Se c’è un merito attribuibile alla De Girolamo è infatti quello di aver sempre mantenuto i toni moderati, evitando feroci contrapposizioni e dualismi su argomenti caldi.

Per lei ora si prospetta il ritorno a Ciao Maschio, habitat ideale per l’ex ministro.