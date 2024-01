Domani martedì 23 gennaio 2024 andrà in onda la penultima puntata di questo ciclo di Avanti popolo. Il talk show di prima serata di Rai3, l’unico talk show politico di prima serata della televisione pubblica, chiuderà i battenti, come anticipato da queste colonne, il martedì successivo. Una trasmissione questa che ha dovuto adattarsi, come più volte detto, ad una serata televisiva che non era la sua. Una serata quella del martedì popolata da trasmissione più radicate nelle abitudini del pubblico televisivo, quali sono la Carta bianca (con tutte le declinazioni titolistiche che conosciamo) e il Di martedì condotto e diretto da Giovanni Floris.

Avanti popolo e i temi della penultima puntata

Ma ormai questa è acqua passata e si pensa già a cosa ci sarà dietro l’angolo. In particolare per la conduttrice e dovremmo dire condottiera senza macchia e senza paura di Avanti popolo, ovvero Nunzia De Girolamo. Lei è pronta a tornare su Rai1 con Ciao maschio da inizio primavera e con altre opportunità televisive allo studio. Ma torniamo ora alla puntata di domani sera di Avanti popolo andandovi ad anticipare alcune pietanze che saranno servite al pubblico che la vorrà seguire.

Il faccia a faccia con Antonio Tajani

Si parte da un faccia a faccia fra la conduttrice del programma Nunzia De Girolamo, con l’attuale segretario di Forza Italia e Ministro degli affari esteri Antonio Tajani. Ma parlando di tv ci fa piacere anticiparvi che nel corso del programma ci sarà uno spazio dedicato ai 70 anni della televisione in Italia. Essendo Avanti popolo un programma di approfondimento giornalistico, lo spazio in questione sarà declinato sui settant’anni dell’informazione Rai.

I settant’anni dell’informazione Rai con Maurizio Mannoni e Gigi Marzullo

Ospiti in studio di Nunzia De Girolamo per parlare di questo saranno due decani del giornalismo televisivo Rai: Maurizio Mannoni e Gigi Marzullo. Con loro due Nunzia De Girolamo farà un volo d’uccello fra le più importanti trasmissioni giornalistiche del servizio pubblico radiotelevisivo, navigando fra gli eventi che hanno caratterizzato l’informazione Rai di tutti questi anni. Lo sbarco sulla Luna con Ruggero Orlando e Tito Stagno. Oppure il sequestro e l’assassinio di Aldo Moro. Ancora l’anno orribile 1981 con l’attentato al Papa Giovanni Paolo II e ancora la tragedia di Vermicino. Il massacro delle torri gemelle di New York, la guerra del golfo e tanti altri.

Tutto questo e molto altro dunque nella penultima puntata di Avanti popolo, in onda domani sera 23 gennaio 2024 in prima serata su Rai3, subito dopo i titoli di coda di Un posto al sole.