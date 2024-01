Termina definitivamente la settimana prima del Festival di Sanremo il percorso, talvolta piuttosto periglioso, di Avanti popolo nello scacchiere televisivo nostrano. Il programma condotto da Nunzia De Girolamo lascia la serata del martedì di Rai3, collocazione, come noto, che non era quella per cui era stata pensata questa trasmissione. Il team del programma aveva accettato la richiesta di mamma Rai, dopo che la tv pubblica si era trovata quella serata rimasta sguarnita, stante la decisione della signora Bianca Berlinguer di migrare verso Mediaset.

Avanti popolo chiude i battenti

Avanti popolo aveva dovuto quindi raccogliere l’eredità di Carta bianca, senza essere nata per quello, in una rete il cui pubblico è fortemente radicato in un certo tipo di elettorato. Rete per altro che ha dovuto privarsi anche di Fabio Fazio, Massimo Gramellini, Lucia Annunziata e per certi versi pure di Corrado Augias. Anche se quest’ultimo tornerà sul luogo del delitto alla conduzione di una nuova edizione di La gioia della musica.

Petrolio di Duilio Giammaria nel martedì sera di Rai3

Avanti popolo quindi chiude definitivamente i battenti, cosa per altro che la sua conduttrice avrebbe voluto già tempo fa, ma con la Rai che le chiese comunque di continuare. Dopo il Festival di Sanremo nel martedì di Rai3 è previsto il ritorno di una nuova serie di Petrolio, come paventato tempo fa proprio da queste colonne. Duilio Giammaria dunque tornerà in onda con una nuova edizione di Petrolio in diretta, dove tratterà i temi del giorno, sia di politica, che di cultura, società e spettacolo, come ha sempre fatto nelle sue precedenti serie.

Ciao maschio e altro nel futuro di Nunzia De Girolamo

Nunzia De Girolamo invece tornerà in televisione su Rai1 dove guiderà una nuova edizione del suo Ciao maschio, in onda nella seconda serata del sabato a partire dalla prossima primavera. Nel frattempo stasera andrà ìn onda la terzultima puntata di questa serie. Ecco il comunicato stampa della Rai che annuncia temi ed ospiti:

Si apre con un’ampia intervista al Presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte la nuova puntata di “Avanti Popolo”, condotto da Nunzia De Girolamo e in onda martedì 16 gennaio alle 21.20 su Rai 3. Si torna, inoltre, a parlare del “Pandoro Gate”, lo scandalo che ha coinvolto Chiara Ferragni, e delle polemiche sollevate da Fedez nei confronti dei giornalisti, per approfondire il ruolo degli influencer e capire se si è realmente alla fine di un’era. Ne discutono il giornalista Antonello Piroso, l’influencer Elen Ellis, l’autore e scrittore Federico Mello, Riccardo Pirrone, pubblicitario e social media manager di Taffo, l’influencer “pentita” Federica Micoli e la giornalista e saggista Mirella Serri. Infine, in occasione dei 70 anni della Rai, Nunzia De Girolamo intervista Carlo Conti ripercorrendo alcuni dei momenti più belli di sette decenni di storia del piccolo schermo con i suoi grandi protagonisti di ieri e di oggi.

Il ritorno in Rai di Maurizio Mannoni ad Avanti popolo

TvBlog è in grado però di annunciare un ospite dell’ultimo minuto. Si tratta dell’ex giornalista del Tg3 Maurizio Mannoni. Il fu conduttore di Linea notte ha appena firmato un contratto di collaborazione con la Rai che prevede la sua presenza in vari programmi della struttura approfondimento della tv di Stato. Un gradito ritorno dunque in Rai per uno dei padri fondatori del Tg3 di Alessandro Curzi.