Ora c’è anche l’ufficialità: Bianca Berlinguer ha comunicato le proprie dimissioni dalla Rai. Per la terza rete di Stato, si tratta sostanzialmente del quinto addio eccellente in pochi mesi dopo quelli di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Lucia Annunziata e Massimo Gramellini.

La giornalista e conduttrice di #cartabianca, talk show in onda su Rai 3 dal 2016 (in prima serata dal 2018), lascia la Rai dopo 34 anni. Di seguito, il comunicato ufficiale Rai:

Bianca Berlinguer ha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma #Cartabianca. La giornalista in una lettera ha ringraziato l’Azienda per trentaquattro anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di Direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento. Sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto.

La Rai ringrazia Bianca Berlinguer e le formula gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale.

In Rai, Bianca Berlinguer ha lavorato come redattrice a Mixer nel 1985, entrando poi nella redazione del Tg3 del quale è stata la conduttrice dal 1991 al 2016 e la direttrice dal 2009 al 2016, sostituita da Luca Mazzà durante il governo Renzi. Oltre al telegiornale della terza rete, ha condotto anche le rubriche di approfondimento, TG3 – Primo piano, dal 1993 al 2008, e TG3 – Linea Notte, dal 2008 al 2016. Come scritto in precedenza, dal 2016, era al timone di #cartabianca, nato come striscia quotidiana nel preserale e passato, successivamente, al prime-time.

Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, questa mattina, aveva così motivato l’assenza di #cartabianca dai palinsesti della prossima stagione (che verranno presentati il prossimo 7 luglio): “Rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico”.

Stando ad un retroscena pubblicato da noi di TvBlog, è ormai imminente il passaggio di Bianca Berlinguer a Mediaset che arriverebbe al termine di una trattativa portata avanti direttamente da Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset. L’ufficialità dovrebbe arrivare alla presentazione dei palinsesti.