È partita oggi l’edizione 2023 di Estate in diretta, che raccoglie l’eredità di una stagione ancora una volta fortunata di La Vita in Diretta. Alla conduzione è tornato Gianluca Semprini, mentre è cambiata la sua partner: fuori Roberta Capua, dentro Nunzia De Girolamo. Per il debutto è stata sicuramente buona la prova di entrambi i conduttori, con la De Girolamo che ha dimostrato di saper padroneggiare anche il linguaggio dell’infotainment.

I due conduttori hanno condiviso gli spazi per la maggior parte della puntata, separandosi solo nel finale per l’intervista a Fabrizio Biggio. Al centro della première gli argomenti che il pubblico ha imparato a conoscere nei mesi trascorsi con Alberto Matano. C’è stata tanta cronaca (delitto di Primavalle, scomparsa della piccola Kata), l’attualità (l’apparizione della Madonna di Trevignano, il collegamento con Giovanna Botteri dalla Francia) e anche lo spazio per la storia di Bice, l’anziana donna scappata dalla Rsa per raggiungere il mare, su cui oggi si avevano degli sviluppi giudiziari.

De Girolamo e Semprini hanno condotto in perfetta armonia tutti questi diversi blocchi, ad eccezione di quello per raccontare la situazione in Francia (la De Girolamo sarebbe stata impegnata pochi secondi dopo con l’intervista a Biggio). La conduttrice di Ciao Maschio si è appoggiata al giornalista soprattutto per la parte di cronaca. In questo spazio la De Girolamo ha comunque trovato il modo di entrare in punta di piedi.

L’ex parlamentare ha invece sicuramente dimostrato meno coraggio nell’intervistare come primo ospite Fabrizio Biggio. La spalla di Fiorello in Viva Rai 2 era già stato, infatti, protagonista del programma della seconda serata di Rai 1. Alla scorsa intervista i due hanno più volte fatto riferimento nella chiacchierata odierna, che si è rivelata una sorta di déjà-vu della precedente. Con più originalità e maggior intraprendenza, che sicuramente non mancano alla De Girolamo che dalla politica è passata alla tv, si sarebbe potuti partire con un ospite con cui la conduttrice non si era mai confrontata, magati anche di sesso femminile, un tabù per Ciao Maschio.

Estate in diretta ha dimostrato però di saper raccogliere al meglio l’eredità lasciata da Alberto Matano e dalla sua edizione invernale. Il programma mantiene una struttura pressoché invariata (assente solo il segmento del tavolo) e si adatta perfettamente alla conduzione in coppia. Anche nell’estate 2023 i telespettatori troveranno la giusta dose di informazione e intrattenimento con Estate in diretta.