Da queste colonne lo avevamo scritto questa estate. Fra i protagonisti del nuovo programma del martedì sera di Rai3 ci sarebbe stato Peter Gomez. Il direttore del Fatto quotidiano online sarebbe stato fra gli ospiti fissi, secondo le informazioni in possesso di TvBlog all’epoca del post, del programma affidato a Nunzia De Girolamo. A poche ore dalla prima puntata possiamo confermare la presenza di Peter Gomez in occasione del kick off del talk show che prenderà il posto del Carta bianca di Bianca Berlinguer passata nel frattempo a Rete 4.

Avanti popolo, come sarà

Del programma, sempre da queste colonne, vi avevamo raccontato per sommi capi lo svolgimento. Una trasmissione che prende qualche elemento del DNA del mitico Aboccaperta di Gianfranco Funari e che da li partisse a costruire il suo formato. Un talk show in cui il pubblico da studio, come nella vecchia trasmissione di Rai2, sia in qualche modo fra i protagonisti, arrivando a “duettare” con gli ospiti presenti nello studio dell’ex Dear in Roma.

Gli ospiti della prima puntata

Ospiti fra i quali, secondo indiscrezioni giornalistiche credibili del Fatto quotidiano, non ufficializzate ancora dalla Rai, dovrebbe esserci l’esponente del PD Francesco Boccia. Marito della conduttrice del programma. Su questo occorrerà attendere la messa in onda del programma per sapere se ciò sarà vero. Come per altro ci ha detto la stessa De Girolamo oggi qui su TvBlog. La nostra testata per ora può confermare la presenza di Peter Gomez. Presenza che al momento non è da considerare fissa, ma potrà ripetersi nelle prossime settimane.

Gomez per altro è in predicato di avere per se un programma tutto suo, forse un talk giornalistico settimanale, probabilmente nella seconda serata di Rai3. Ospite poi del programma, con una specie di “contro copertina” sui fatti della settimana il cantautore Maldestro, all’anagrafe Antonio Prestieri. Il giovane cantautore napoletano sarà presente in Avanti popolo non per cantare, ma per proporre dei contributi che generino discussioni, un po’ come già fa attualmente sul suo profilo Instagram.

Maldestro è arrivato al secondo posto al Premio Tenco 2015 come miglior album d’esordio e secondo anche al Festival di Sanremo del 2017 fra le “nuove proposte” con il pezzo “Canzone per Federica“. Pezzo quello che gli ha permesso di vincere il Premio della critica Mia Martini. Al primo posto a quel Sanremo giovani arrivò Francesco Gabbani proprio con la canzone “Amen” che è la sigla di Avanti popolo.