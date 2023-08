Avanti popolo (alla riscossa). E’ dunque questo il titolo del nuovo programma del martedì sera di Rai3 condotto da Nunzia De Girolamo. Fa un po’ specie, a dire il vero, che nella nuova Rai “Meloniana” il titolo del principale talk show di prima serata peschi da uno dei canti popolari più celebri del popolo di sinistra. Ovvero quel Bandiera rossa a trazione operaia, scritta nei primi del novecento. Sventola dunque la bandiera rossa nel martedì sera di Rai3, proprio dopo che quello spazio era governato dalla figlia del più celebre segretario del Partito Comunista Italiano: Enrico Berlinguer.

Il titolo Avanti popolo

Titolo dunque in qualche modo provocatorio quello scelto dalla Rai e da Nunzia De Girolamo per questa nuova produzione che andrà a contrastare i vessilli di Rete 4 e di La7 con le facce di Bianca Berlinguer e Giovanni Floris. In realtà il titolo di questa nuova trasmissione vuole scandire il senso che si vorrà dare al programma. Quello cioè di cercare di portare avanti discorsi e temi cari alla gente comune di oggi. La stessa gente che vuole risposte a domande che nascono dalla vita di tutti i giorni.

Il programma

Per questo il programma condotto da Nunzia De Girolamo proporrà nelle sue due ore e mezza di messa in onda, vari momenti cadenzati. Si passerà all’intervista face to face, al talk corale, coinvolgendo un pubblico parlante che non sarà più sola scenografia come accadeva a Carta bianca. La prima puntata di Avanti popolo andrà in onda martedì 3 ottobre subito dopo la consueta puntata della soap opera di Rai3 Un posto al sole. La trasmissione terminerà alla mezzanotte, come di consueto, per dare poi la parola a Linea notte del Tg3. Bianca Berlinguer, che aveva sempre sofferto la chiusura a mezzanotte, volendo andare avanti per contrastare dimartedì di Giovanni Floris che finiva molto più tardi, su Rete 4 proseguirà fino alle 00:50.

Gli ospiti fissi

Sono in corso interlocuzioni con vari giornalisti per la creazione di un gruppo di ospiti fissi di Avanti popolo. Fra i nomi che sono stati contattati ci sono quelli del direttore del Fatto quotidiano online Peter Gomez e della giornalista del Corriere della sera Candida Morvillo. Nomi su cui si sta appunto lavorando in questi giorni. Appuntamento dunque alla prima puntata di Avanti popolo con Nunzia De Girolamo per martedì 3 ottobre 2023 in prima serata su Rai3 subito dopo Un posto al sole.