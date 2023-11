Torna nel 2023 Amore Criminale, lo storico programma di Raitre dedicato alla lotta contro i femminicidi e che, in ogni puntata, propone storie di donne la cui vita è stata interrotta da uomini che sono stati loro mariti o compagni. Una trasmissione più attuale che mai, che oltre a fare cronaca tiene alta l’attenzione su un tragico fenomeno per cui non è ancora fatto abbastanza. Il programma è in onda dal 2007: all’epoca in Italia non esisteva ancora la legge sullo stalking e di violenza sulle donne si parlava pochissimo. Per saperne di più, proseguite nella lettura.

16 novembre 2023: Aurelia

La prima puntata è dedicata al femminicidio di Aurelia Laurenti, uccisa a 32 anni, in provincia di Pordenone. Aurelia conosce il compagno durante una vacanza estiva, quando entrambi sono adolescenti. Dopo una relazione a distanza durata dieci anni, i due giovani vanno a convivere in una villetta in provincia di Pordenone. Per Aurelia è la realizzazione di un sogno che vede, dopo qualche anno, la nascita di due bambini. Quel sogno però, si infrange presto. Il rapporto con il compagno diventa molto conflittuale e precipita in una brutta spirale che va avanti fino al giorno dell’omicidio. Aurelia viene uccisa il 25 novembre del 2020, proprio nella Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne.

Quando va in onda Amore Criminale su Rai 3?

Il programma torna in onda con la nuova edizione a cominciare da giovedì 16 novembre 2023, alle 21:20, su Raitre.

Chi conduce Amore Criminale 2023?

Alla conduzione di quest’edizione è stata confermata Emma D’Aquino, già alla guida del programma nel 2022. Giornalista e conduttrice del Tg1, Emma D’Aquino, negli ultimi anni, ha preso parte a diversi programmi televisivi d’intrattenimento come Gli italiani hanno sempre ragione, Techetechetè, Ballando con le Stelle, Affari Tuoi, Soliti Ignoti e i Festival di Sanremo 2018 e 2020.

In tutto, le puntate del programma sono sei, in onda il giovedì sera. L’ultima puntata va in onda il 21 dicembre.

Cosa significa Amore Criminale?

Questa sera, 16 novembre, va in onda la nuova serie di “Amore Criminale”. #Rai3 #RuvidoProduzioni Posted by Ruvido Produzioni on Wednesday, November 15, 2023

Il titolo del programma serve a porre l’accento su relazioni che si trasformano in qualcosa che non è più amore, ma diventano reati contro le vittime. La trasmissione racconta storie di femminicidio e continua a denunciare il fenomeno sistemico della violenza sulle donne.

Sin dalla prima edizione, al programma è associata una campagna di denuncia sul tema della violenza di genere. Tutte le storie narrate nelle puntate sono ricostruite con una docufiction, linguaggio che unisce documentario e ricostruzioni di fiction. A parlare sono le famiglie delle vittime, gli avvocati, le forze dell’ordine, i colleghi di lavoro e gli amici della vittima: ognuno di loro offre una preziosa testimonianza.

Amore Criminale è una trasmissione di servizio pubblico che aiuta a riconoscere i campanelli d’allarme di relazioni dove la vita delle donne è in pericolo. Ogni puntata racconta una storia vera, ricostruita con grande attenzione agli aspetti psicologici e giudiziari. Il programma narra vicende di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica.

Sono numerose le donne che, dopo la messa in onda delle puntate, scrivono alla redazione chiedendo sostegno e aiuto. La redazione fornisce a ognuna di loro il contatto del Centro Antiviolenza più vicino al proprio domicilio, dove trovare assistenza legale e psicologica e, nei casi più gravi, un posto dove rifugiarsi anche con i figli.

Amore Criminale è un programma realizzato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato e con il Patrocinio della Ministra per la Famiglia la Natalità e le Pari Opportunità. È un format La Bastoggi docu&fiction, ideato da Matilde D’Errico e Maurizio Iannelli (autori e registi), scritto con Romana Marrocco ed Elena Mandarano. Prodotto da Ruvido Produzioni.

La sigla del programma è la canzone Each man kills the thing he loves, cantata da Jeanne Moreau, tratta dalla colonna sonora del film “Querelle de Brest”. Il brano riprende parte del testo de “La ballata del carcere di Reading”, componimento poetico di Oscar Wilde.

Oltre che durante la messa in onda su Raitre, è possibile vedere Amore Criminale in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma, da cui è possibile vedere anche le edizioni scorse.