Amore Criminale è un programma di genere docu-drama, che tratta il tema del femminicidio, condotto da Emma D’Aquino, in onda su Rai 3.

Da ottobre 2022, sarà disponibile la nuova edizione del programma in onda su Rai 3 dal 2007.

In ogni puntata di Amore Criminale, viene raccontata la storia di una donna uccisa dal proprio compagno o marito o dal proprio ex partner. Le storie sono narrate dalla conduttrice e anche attraverso interviste ai protagonisti della vicenda, come familiari, amici, avvocati, forze dell’ordine, una docu-fiction e materiale documentaristico.

Amore Criminale è un programma ideato da Matilde D’Errico, Luciano Palmerino, Maurizio Iannelli e prodotto da Ruvido Produzioni.

Quando inizia Amore Criminale 2022?

La nuova edizione del programma andrà in onda a partire da giovedì 20 ottobre 2022, ogni giovedì su Rai 3, dalle ore 21:25.

Il programma sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

Dove fanno la replica di Amore Criminale?

Dopo la messa in onda, è possibile rivedere le puntate di quest’edizione sempre su RaiPlay.

La prima puntata di quest’edizione è dedicata alla storia di Antonia, uccisa nel 2012, a soli 43 anni, dal suo ex compagno, padre del suo terzo figlio.

Nel corso della puntata, andrà in onda anche un’intervista a Florencia, figlia della vittima, fondatrice di un’associazione per orfani di femminicidio.

La storia tra Antonia e il suo ex compagno è una relazione tormentata, sin dall’inizio, caratterizzata da pesanti bugie da parte dell’uomo che le nasconde di avere una moglie e dei figli.

Quando Antonia, in attesa del terzo figlio, scopre la doppia vita dell’uomo, interrompe la relazione in maniera definitiva. L’uomo non lo accetta e inizia a tormentarla. Antonia risponde con diffide e denunce che, però, non produrranno risultati.

La situazione precipita il 13 febbraio 2012. Antonia va a casa dell’ex compagno per chiedergli la firma di una delega, richiesta dalla scuola del bambino, e la discussione degenera. La donna si accascia e morirà in ambulanza, apparentemente a causa di un malore. Un’autopsia, disposta su richiesta della madre che non ha mai creduto al decesso per cause naturali, rivelerà che Antonia è stata ferita mortalmente con un’arma da taglio.

L’ex compagno è stato condannato all’ergastolo.

Chi conduce Amore Criminale 2022?

Come pubblicato in anteprima da TvBlog, la conduttrice di quest’edizione sarà Emma D’Aquino che subentra a Veronica Pivetti, conduttrice del programma dal 2018.

Prima di Emma D’Aquino, hanno condotto il programma anche Camila Raznovich, Luisa Ranieri, Barbara De Rossi e Asia Argento.

Giornalista e conduttrice del TG1, Emma D’Aquino, negli ultimi anni, ha preso parte a diversi programmi televisivi d’intrattenimento come Gli italiani hanno sempre ragione, Techetechetè, Ballando con le Stelle, Affari Tuoi, Soliti Ignoti e i Festival di Sanremo 2018 e 2020.

Come si chiama la sigla di Amore Criminale?

La sigla del programma è la canzone Each man kills the thing he loves, cantata da Jeanne Moreau, tratta dalla colonna sonora del film Querelle de Brest. Il brano riprende parte del testo de La ballata del carcere di Reading, componimento poetico di Oscar Wilde.