Sanremo 2020, Emma D'Aquino conduttrice con Amadeus

Di Ivan Buratti martedì 14 gennaio 2020

Sanremo 2020, la giornalista siciliana torna sul palco dell'Ariston, questa volta da co-conduttrice

Emma D'Aquino sarà una delle undici donne ad affiancare Amadeus alla conduzione della settantesima edizione del Festival di Sanremo. La giornalista catanese, volto ormai storico del Tg1, sarà presente nella seconda serata dell'evento, al fianco della collega Laura Chimenti.

Emma D'Aquino, classe 1966, ha iniziato la propria carriera nella redazione di alcune televisioni e radio siciliane. Arriva in Rai a trent’anni, collaborando subito con Bruno Vespa nella trasmissione Porta a porta. Dopo essere stata inviata a New York a seguito dell’attentato dell’11 settembre 2001, nel 2003 entra nella redazione del telegiornale dell'Ammiraglia, seguendo per la testata alcuni casi di cronaca divenuti tristemente popolari nel nostro paese.

Dopo essere stato mezzobusto dell’edizione delle 13.30, ora si alterna con i suoi colleghi nell’edizione serale del telegiornale. Nel 2015 partecipa insieme al collega Alberto Matano al game show Gli italiani hanno sempre ragione su Rai 1 - insieme commentano a bordo campo le esibizioni delle coppie di Ballando con le stelle 11 - e si presta a fare da narratrice di una una puntata di Techetechetè. Il 6 gennaio 2017 e il successivo 3 maggio è tra gli Ignoti dei Soliti Ignoti, mentre continua a condurre speciali del telegiornale, rimanendo sempre legata a filo doppio all'attualità, guidando approfondimenti sulla cronaca nera e sull'informazione politica.

Emma D'Aquino torna sul palco dell'Ariston a due anni dalla prima partecipazione. Era infatti l'8 febbraio 2018 quando, insieme al direttore artistico Claudio Baglioni, prese parte ad una gag durante l'esibizione del brano Sabato pomeriggio del cantautore romano.