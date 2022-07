L’idea era perfetta, un uomo e non un uomo qualunque, ma Claudio Amendola alla conduzione di Amore criminale. Amendola, che oltre ad essere un uomo è un attore dotato di una sensibilità straordinaria e che ha interpretato spesso parti attigue al tema di questo storico programma di Rai3. Alla fine però l’idea è naufragata fra i mille rivoli che collegano le varie anime della Rai ed il suo esterno, oltre che per il fatto che la persona che aveva avuto quell’idea nel frattempo è stata rimossa da direttore del dipartimento approfondimento, per passare alla direzione del Tg3, con tutto quell’accidentato percorso che ricordiamo.

La persona in questione è ovviamente Mario Orfeo ed ora, come sovente accade in Rai, si tende a cambiare il cambiabile e fra le cose cambiabili c’è evidentemente anche la conduzione di Amore criminale che torna, secondo quanto apprendiamo, nelle mani di una donna e la donna in questione potrebbe essere la giornalista del Tg1 Emma D’Aquino. Se la cosa andrà in porto, sarebbe dunque l’ex conduttrice dell’edizione delle ore 20 del Tg1 a condurre le sei nuove puntate di Amore criminale, in onda da giovedì 20 ottobre in prima serata sulla terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Dopo quindi Camila Raznovich, Luisa Ranieri, Barbara De Rossi, Asia Argento e Veronica Pivetti ancora una donna alla conduzione di Amore criminale, ovvero Emma D’Aquino che, dicono i maligni , troverebbe riparo in questo programma su Rai3, abbandonando, temporaneamente la redazione del Tg1, dove i rapporti con la direzione si sono fatti piuttosto tesi dopo l’affaire conduttori, che conoscete bene. La conduzione di Amore criminale su Rai3 dunque separerebbe due anime ormai disunite all’interno del gruppo di lavoro del Tg1. Ricordiamo che Emma D’aquino era stata già chiamata alla conduzione del nuovo programma del sabato pomeriggio di Rai3 Ribelli, per altro anticipato proprio da queste parti.

Appuntamento dunque con Amore criminale su Rai3 con la -probabile- conduzione di Emma D’Aquino da giovedì 20 ottobre per sei puntate.