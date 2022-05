Arrivano i Ribelli con Emma D’Aquino il sabato pomeriggio a settembre su Rai3

Nuovo programma in arrivo sulla terza rete della televisione pubblica a settembre. La collocazione è quella del sabato pomeriggio, subito dopo la fascia informativa occupata dai Tg Regionali e dal Tg3. Il nuovo programma si intitola I Ribelli, titolo che è già chiaramente una dichiarazione d’intenti. Sarà un programma che andrà a raccontare i personaggi più trasgressivi e rivoluzionari della nostra storia. Un racconto a 360 gradi di alcuni uomini e alcune donne che attraverso il loro operato hanno segnato la storia del nostro pianeta.

Esempi di personaggi che saranno raccontati in questa trasmissione ce ne possono essere davvero tanti, ne facciamo due, il primo è il calciatore irlandese George Best. Di certo il più grande calciatore nord irlandese di tutti i tempi, attaccante del Manchester United e di altre società, Best è stato inserito dalla FIFA nella lista fra i migliori calciatori della storia. Best vinse la Coppa dei campioni, quando ancora era la Coppa dei campioni nel 1968 con il Manchester United vincendo anche in quell’annata il pallone d’oro. Personaggio fortissimo nel rettangolo di gioco, più controverso al di fuori di esso, con problemi di salute causati sopratutto dalla dipendenza da alcol.

Insomma Best, un ribelle già a partire dalla capigliatura, capelli lunghi che all’epoca volevano dire principalmente ribellione. Fra gli altri “ribelli” di cui si potrà parlare anche per esempio Giuseppe Garibaldi, l’eroe dei due mondi per le sue imprese ottenute sia in Europa che in America. Ma gli esempi sono davvero tanti di ribelli di talento. Programma questo dunque che andrà in onda il sabato pomeriggio su Rai3 attorno alle ore 14:50 con la conduzione di Emma D’Aquino, giornalista del Tg1 e conduttrice dell’edizione di prima serata del telegiornale diretto da Monica Maggioni, in prestito per la realizzazione di questo programma a Rai3.

Terminata questa serie dei Ribelli, da ottobre, quella stessa fascia oraria tornerà ancora una volta ad essere a disposizione del varietà Tv Talk, che ormai dal lontano 2005, ininterrottamente, va in onda sulla terza rete della Rai.