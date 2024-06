Anna Falchi condurrà Un’estate italiana, il nuovo programma della domenica pomeriggio di Rai1, in onda dall’11 agosto. Ecco di cosa si tratta

Anna Falchi sarà la protagonista della domenica pomeriggio estiva di Rai1. TvBlog, infatti, è in grado di anticipare che la conduttrice sarà alla guida di un nuovo programma dal titolo Un’estate italiana. Quattro le puntate previste, a partire dall’11 agosto, alle ore 15.30, subito dopo la replica di Domenica In (che anche l’anno prossimo sarà condotta da Mara Venier).

Le registrazioni di Un’estate italiana inizieranno nei prossimi giorni presso il Grand Hotel di Rimini e il Palace Hotel di Milano Marittima, territori che la Falchi conosce molto bene. Nata a Tampere, in Finlandia, infatti, Anna Kristiina Palomäki (questo il suo nome all’anagrafe) da piccola si trasferì con la famiglia in Italia e più precisamente in Romagna. Da qui ebbe inizio una fortunatissima carriera tra televisione, moda, cinema e teatro. Il punto più alto, sul fronte del piccolo schermo, la conduzione del Festival di Sanremo 1995 con Pippo Baudo e Claudia Koll.

Nel nuovo format domenicale la Falchi sarà affiancata da Fabrizio Rocca.

Un’estate italiana: com’è il nuovo programma domenicale di Rai1 condotto da Anna Falchi

Si tratta di un branded content coordinato dall’Intrattenimento Daytime Rai diretto da Angelo Mellone, con capoprogetto Marco Luci (tra gli autori di Mara Venier a Domenica In). Il focus è il racconto delle estati italiane, tra eventi, territorio, teche, borghi, un salotto per scambiare qualche chiacchiera e l’immancabile cooking show.

Per Anna Falchi, dopo i quattro appuntamenti di Un’estate italiana, a partire da lunedì 9 settembre inizierà una nuova stagione de I Fatti Vostri, insieme a Tiberio Timperi, Flora Canto e Paolo Fox, come sempre nella tarda mattinata di Rai2. Il suo approdo nella piazza di Michele Guardì risale al 2021, dopo l’uscita di scena di Giancarlo Magalli.