Ecco come sarà e quando andrà in onda il nuovo programma di Gianni Ippoliti per Rai3

Erano gli anni ottanta quando nella seconda serata di Rai1 andava in onda “Droga che fare”. Programma condotto da Mario Maffucci e Piero Badaloni che si occupava di assistenza ai tossicodipendenti. “Droga che fare” divenne poi anche un libro con la presentazione dell’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Nei nuovi palinsesti Rai è in arrivo un programma che parte proprio da quell’idea, ampiandone i connotati, ma mutuandone il titolo. Stiamo parlando di “Genitori che fare”. Ma di cosa si tratta? Sarà una trasmissione con protagonisti i genitori, i figli, gli amici dei figli, insomma tutto il mondo che ruota attorno ad uno dei mestieri più difficili, quello del genitore appunto.

Ancora di più nella società multiforme di oggi, diventa quantomai complicato per un genitore capire che tipo di comportamento deve avere con i propri figli. Permessi, autorizzazioni, modo di porsi, insomma come ci si deve comportare con i propri figli. Nasce proprio da queste basi Genitori che fare. Programma questo diretto e condotto da Gianni Ippoliti che andrà in onda su Rai3 dal prossimo autunno. Una serie è prevista da metà novembre nel pomeriggio del venerdì di Rai3, attorno alle ore 16, per una decina di puntate.

Il programma sarà realizzato in studio, ma con tutta una serie di filmati esterni e di link nella vita di tutti i giorni dei ragazzi. Nel programma, come accennato saranno protagonisti i genitori che dialogheranno con i ragazzi, ma saranno presenti anche psicologi, psichiatri, esperti e scienziati, oltre alle forze dell’ordine. Si parlerà delle droghe e dei cocktail di farmaci che circolano nel mondo dei ragazzi, oltre all’alcolismo e ai problemi di bullismo e di tutto ciò che gli ruota attorno. Genitori che fare tenterà dunque di colmare la lacuna che esiste in televisione rispetto a questo argomento. Il programma della durata di circa 45 minuti sarà realizzato dalla direzione approfondimento con la collaborazione del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega al Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano e con l’aiuto delle associazioni dei genitori.

Appuntamento dunque con Genitori che fare, con Gianni Ippoliti, da metà novembre il venerdì pomeriggio su Rai3.