Lui è fra i personaggi del mondo dello spettacolo fra i più amati dagli italiani. Per meriti artistici e anche per meriti personali legati alla sua vita privata sempre molto trattata dalle cronache rosa, Albano, perchè è di lui che stiamo parlando, è sempre al centro dell’attenzione mediatica. Oggi noi qui su TvBlog ne parliamo perchè sarà fra gli ospiti della settimana in partenza oggi di Estate in diretta.

Estate in diretta 2024 ed i numeri di un’estate da record

Il contenitore di infotainment estivo di Rai1, leader di queste settimane televisive che ha fatto segnare il record di share con il 22,7% e 1 milione 754 mila spettatori nella puntata di venerdì, lo ospiterà infatti nella puntata di giovedì 25 luglio. Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini dunque lo avranno in studio per parlare ancora una volta della sua luminosa carriera musicale, ancora ben lontana da essere interrotta.

Gli ospiti di oggi lunedì 22 luglio 2024

Vediamo insieme anche chi saranno gli ospiti della prossima settimana di Estate in diretta. Oggi, lunedì 22 luglio ci saranno Patrizia Rossetti, Alessia Lautone, Fabrizio Bracconieri, Ida Di Filippo, oltre a Gigi Marzullo e Federico Ruffo.

Gli ospiti di martedì 23 e mercoledì 24 luglio 2024

Nella puntata di martedì 23 luglio una vecchia conoscenza del pubblico del pomeriggio di Rai1, ovvero Michele Cucuzza. Quindi Rossella Erra, Pino Strabioli, Arianna David e Marco Scorza. Mercoledì 24 luglio ospiti di Estate in diretta Rosanna LAmbertucci, Cinzia Tani, Fabrizio Bracconieri Flavia Piccinni e Riccardo Pirrone.

Albano ospite della puntata di giovedì di Estate in diretta e i protagonisti di venerdì

Giovedì come detto Albano e venerdì 26 luglio ecco Marta Flavi, Laura Tecce, Arianna David ed il Professor Fabrizio Cerusico. Appuntamento dunque da oggi pomeriggio tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Rai1 con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini e la loro Estate in diretta.