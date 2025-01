AGGIORNAMENTO 7 GENNAIO 2025:

Parliamoci chiaro, ormai Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini sono una coppia di fatto -televisiva- naturalmente. E’ notizia di poche ore fa il coinvolgimento del brillante giornalista ex Sky Tg24 nel nuovo programma radiofonico di Nunzia De Girolamo. Parliamo naturalmente di Maschio selvaggio di cui vi abbiamo dato notizia nel post qui sotto qualche tempo fa. Semprini dunque, dopo essere stato partner televisivo della De Girolamo in Estate in diretta, lo sarà anche in questa nuova avventura professionale della conduttrice di Ciao maschio.

Prendendo spunto da notizie di vari colori della settimana, italiane ed estere, Nunzia e Gianluca si confronteranno con il pubblico e con gli ospiti. Non mancheranno dunque celebrità che si racconteranno in maniera originale. Sarà la volta poi di aprire il telefono di Radio Rai al pubblico che potrà intervenire ed interagire con i conduttori e i loro ospiti. Un programma dai toni simpatici e leggeri, ma non per questo privo anche di riflessioni importanti. Maschio Selvaggio andrà in onda su Rai Radio2 ogni domenica dal 12 Gennaio, dalle 12.00 alle 13.30 con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini.

Nunzia De Girolamo approda su Rai Radio 2 con Maschio selvaggio

Dopo la straordinaria stagione di Ciao maschio, terminata da qualche settimana, nuovo impegno in vista per Nunzia De Girolamo. L’ex parlamentare e Ministro della Repubblica italiana sta per cominciare una nuova avventura professionale, stavolta non televisiva. Siamo in grado di anticipare infatti che Nunzia De Girolamo sta per approdare in Radio con un nuovo programma che in qualche modo strizzerà l’occhio a quello televisivo che ha da poche settimane terminato.

Ma andiamo ad indagare su come sarà questo nuovo impegno lavorativo di Nunzia. Dicevamo del suo approdo in Radio, precisamente nella Radio 2 diretta da Simona Sala. Dicevamo inoltre che questo suo nuovo programma radiofonico avrà a che fare in qualche modo con Ciao maschio. Il titolo infatti di questa nuova trasmissione sarà Maschio selvaggio. Un titolo per altro che ricorda anche il programma Muschio selvaggio.

Quello di Maschio selvaggio sarà un appuntamento settimanale dalle frequenze di Rai Radio 2. Il giorno di messa in onda sarà la domenica, mentre l’orario è ancora in fase di definizione. La prima puntata di Maschio selvaggio è prevista per domenica 12 gennaio ed il programma andrà avanti fino a giugno. Maschio selvaggio sarà un appuntamento che vedrà protagonisti, come da titolo, i maschietti, ma anche con qualche inserimento del genere femminile.

Insomma una contaminazione squisitamente verbale in cui verranno toccati temi di attualità e non solo, ma anche i grandi temi della società e del vivere quotidiano. Il tutto anche con l’inserimento del pubblico che potrà intervenire in diretta chiamando lo storico numero di Radio Rai che è lo 06-3131. Nunzia potrebbe essere affiancata in questa nuova avventura da uno suo grande amico “televisivo”, lavori in corso. Il tutto però è in via di definizione. L’appuntamento dunque con questo nuovo programma radiofonico diretto e condotto da Nunzia De Girolamo è da domenica 12 gennaio su Rai Radio 2 con Maschio selvaggio.