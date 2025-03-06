Ormai è l’appuntamento estivo per eccellenza della televisione italiana. Estate in diretta è leader degli ascolti nella fascia pomeridiana estiva di Rai1 da tanto tempo ormai. Prende le redini da Vita in diretta, che a sua volta è nettamente leader degli ascolti del pomeriggio, sopratutto nelle ultime stagioni. Ebbene, possiamo dire che Estate in diretta ben conserva nei mesi estivi il pubblico dell’inverno davanti ai teleschermi di Rai1, al fine di far trovare ancora tanta bella gente ad Alberto Matano e alla sua Vita in diretta a settembre.

Estate in diretta torna a giugno su Rai1

Nelle ultime stagioni televisive Estate in diretta è stata guidata da una coppia che prima ancora di essere una coppia professionale, è diventata anche una coppia di veri amici. Stiamo parlando naturalmente di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Tanto amici che Nunzia, nella sua nuova avventura radiofonica su Radio 2 lo ha voluto al suo fianco in Maschio selvaggio.

La coppia alla guida del programma

La coppia però si scoppierà per la prossima estate, quando Gianluca Semprini sarà confermato ad Estate in diretta, ma non avrà più al suo fianco Nunzia De Girolamo che ha deciso di rinunciare. La conduttrice di Ciao maschio infatti aveva già detto “Urbi et Orbi” nel corso di una intervista al Tg1, in occasione del lancio dell’edizione 2024 di Estate in diretta, che quella dello scorso anno sarebbe stata la sua ultima serie di quel programma.

Gianluca Semprini resta alla guida di Estate in diretta 2025

Diversamente Gianluca Semprini, ormai facente parte della struttura intrattenimento day time (prima era solo “prestato” da Rai News) condurrà anche l’edizione 2025 di questo storico contenitore di infotainment. La domanda però ora sorge spontanea: chi sarà la presenza femminile al suo fianco da giugno nei pomeriggi estivi di Rai1?

Chi lo affiancherà alla conduzione?

Circolano nomi e candidature, fra i nomi che si sentono in queste ore ci sono quelli di Incoronata Boccia, vice direttrice del Tg1, Ingrid Muccitelli, attualmente a Unomattina in famiglia e Bianca Guaccero, a cui però potrebbe essere affidato il nuovo programma estivo di Rai1 delle ore 14. Programma che si farà budget permettendo. Per il momento l’unica certezza, su Estate in diretta, è la conferma del buon Gianluca Semprini. Programma questo dunque che tornerà nei pomeriggi estivi di Rai1 dal prossimo mese di giugno.