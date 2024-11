Oggi, venerdì 29 novembre 2024, il programma condotto da Alberto Matano non va in onda. Quando ci sarà la nuova puntata de La vita in diretta

Perché La vita in diretta non va in onda oggi, 29 novembre 2024: quando torna

Nella giornata di oggi, venerdì 29 novembre 2024, stop de La Vita in diretta. Il programma del daytime di Rai 1 condotto da Alberto Matano non andrà in onda.

La motivazione, diversamente da quanto accaduto con I fatti vostri stamattina, non ricade sullo sciopero che ha coinvolto anche vari settori della Rai, bensì altro.

La vita in diretta oggi 29 novembre 2024 non va in onda: cosa c’è al suo posto

Da questo pomeriggio, fino a domenica 1° dicembre, torna lo Zecchino d’Oro per la sua 67ma edizione.

Il programma andrà in diretta su Rai 1 con le prime due puntate oggi venerdì 29 e domani sabato 30 novembre, dalle 17.05 alle 18.45 condotte da Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni, e con la finale, che decreterà la canzone vincitrice tra le 14 in gara, domenica 1° dicembre, dalle 17.20 alle 20.00 nella diretta lunga condotta dal direttore artistico Carlo Conti. Quel pomeriggio non andranno in onda “Da noi…a ruota libera” condotto da Francesca Fialdini e “L’eredità”, il game show del preserale con Marco Liorni.

In ognuna delle prime due puntate si ascolteranno 7 brani, che saranno votati da una giuria di grandi, composta da ospiti e amici dell’Antoniano, e da una giuria di bimbi, a cui si aggiungerà il voto del Piccolo Coro dell’Antoniano.

Per questa ragione, La vita in diretta solo per oggi sarà sostituito dalla messa in onda della manifestazione dedicata ai più piccoli, in diretta dal nuovo cinema-teatro dell’Antoniano di Bologna.

Alberto Matano sul finale della puntata di ieri ha annunciato agli spettatori l’assenza eccezionalmente di oggi: “Domani non saremo in onda perché andrà in onda l’edizione 2024 dello Zecchino d’oro, poi c’è la finale condotta da Carlo Conti domenica“.

Quando torna in onda La vita in diretta?

Secondo quanto riporta la guida tv ufficiale di Rai Play, la nuova puntata de La vita in diretta andrà in onda lunedì 2 dicembre 2024 alle ore 17:05, sempre su Rai 1.