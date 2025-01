Oggi, lunedì 20 gennaio 2025, il programma condotto da Alberto Matano non va in onda: il motivo, quando torna La vita in diretta?

Oggi, lunedì 20 gennaio 2025, La Vita in diretta non andrà in onda. Il programma del daytime di Rai 1 condotto da Alberto Matano si ferma per dare spazio all’attualità.

E’ il giorno dell’insediamento di Donald Trump come 47mo Presidente degli Stati Uniti d’America. Oggi dunque si tiene la cerimonia che mette dunque la parola fine ai quattro anni di presidenza da parte di Joe Biden ed ufficializza l’inizio del secondo mandato di Trump. Il giuramento sarà intorno alle 17:30 ora italiana. Presta giuramento anche J.D. Vance, che assume la carica di vice presidente.

Il tutto accadrà alla rotonda del Campidoglio. Una modifica alla tradizione voluta proprio da Trump quindi il discorso di insediamento, oltre alle preghiere e agli altri discorsi, saranno pronunciati al chiuso. La stessa situazione si verificò nel 1985 per il giuramento di Ronald Reagan, anche in quel caso a causa del clima molto freddo : “Le varie personalità e gli ospiti saranno portati in Campidoglio. Sarà un’esperienza molto bella per tutti, e soprattutto per il grande pubblico televisivo” ha scritto il Presidente eletto sul social Truth.

Dopo il giuramento – secondo programmazione – che avverrà in presenza del presidente della Corte suprema, Donald Trump terrà il suo discorso inaugurale.

Il Tg1 seguirà passo passo in diretta tutti i passaggi dell’evento a partire dalle ore 17:05. Oliviero Bergamini condurrà infatti lo speciale con ospiti e inviati in cui si racconterà l’insediamento, una trasmissione che andrà avanti sino alle 18:55 circa, quando la linea andrà direttamente alla nuova puntata de L’eredità condotta da Marco Liorni.

Per questa ragione, l’appuntamento con La vita in diretta oggi pomeriggio non andrà in onda.

Quando torna in onda La vita in diretta?

Secondo quanto riporta la guida tv ufficiale di Rai Play, la nuova puntata de La vita in diretta andrà in onda domani, martedì 21 gennaio 2025 alle ore 17:05, sempre su Rai 1.