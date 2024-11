Oggi, venerdì 29 novembre 2024, lo storico programma di Michele Guardì non è in diretta. Quando ci sarà la nuova puntata de I fatti vostri?

Perché I fatti vostri non va in onda in diretta oggi, 29 novembre 2024: quando torna

Nella giornata di oggi, venerdì 29 novembre 2024, la puntata de I fatti vostri su Rai 2 non andrà in onda in diretta, ma con un ‘meglio di’. Il programma di Michele Guardì condotto da Tiberio Timperi con Anna Falchi infatti salta una puntata. Ecco il perché.

I fatti vostri non è in diretta oggi 29 novembre 2024, Il motivo

Oggi, CGIL e UIL hanno indetto uno sciopero generale che coinvolge tutti i settori produttivi (impiegati, tecnici e quadri), incluso un fermo completo delle attività in RAI per l’intera giornata lavorativa. Lo sciopero, scrive UILCOM: “è stato proclamato per protestare contro le inique manovre del Governo che non aiutano le lavoratrici e I lavoratori, ma favoriscono i redditi alti e l’evasione fiscale, con condoni e improbabili quanto dannosi concordati preventivi“.

Sciopero RAI 29 novembre 2024, Il comunicato USIGRAI

Di seguito il comunicato diramato dall’USIGRAI (Unione Sindacale Giornalisti Rai)

“Care lettrici/ cari lettori, l’Usigrai manifesta profonda preoccupazione per i contenuti della manovra finanziaria in discussione che riducono in maniera lineare il costo del lavoro di tutti i dipendenti Rai e le risorse necessarie a far funzionare in modo adeguato il servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale.

Anche l’eventuale taglio del canone cadrebbe come una scure sulla qualità dell’offerta di informazione e intrattenimento della Rai che da sempre garantisce continuità e capillarità del racconto dell’Italia e del mondo attraverso tv, radio e piattaforme digitali.

L’Usigrai esprime solidarietà a impiegati, tecnici e quadri della nostra azienda che oggi sono in sciopero anche per contestare tagli che incideranno in maniera determinante sulla qualità dell’offerta Rai per le cittadine e i cittadini del nostro Paese“.

Quando torna in onda I fatti vostri?

Secondo quanto riporta la guida tv ufficiale di Rai Play, la nuova puntata de I fatti vostri andrà in onda lunedì 2 dicembre 2024 alle ore 11:10, sempre su Rai 2.