Festa della Repubblica, tanti ospiti e curiosità in prima serata: da Gianni Morandi a Paola Cortellesi per gli ottant’anni dello storico Referendum

L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Questo è l’incipit del primo articolo della Costituzione Italiana, base fondante della nazione e su cui poggiano i valori e gli ideali di un Paese liberato e desideroso di spiccare il volo verso nuove vette a livello sociale, culturale e politico. Da quel 2 giugno 1946 a oggi sono trascorsi 80 anni, ma la voglia di continuare ad affermarsi in piena e totale libertà attraverso la Democrazia, con i valori della Repubblica, è ancora forte e salda nelle coscienze di un popolo.

Per questo la Rai – Radiotelevisione Italiana dedica un palinsesto speciale alla giornata che impone un codice televisivo diverso rispetto al solito. Gli ottant’anni della Repubblica Italiana saranno celebrati a dovere anche sul piccolo schermo. A cominciare da Uno Mattina (ore 6.30) che darà ampio spazio alle anticipazioni della parata del 2 giugno. Evento collettivo che ormai è una tradizione, si parte dai Fori Imperiali di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le più alte cariche dello Stato.

Festa della Repubblica: il palinsesto Rai dedicato agli 80 anni dal Referendum

La manifestazione sarà trasmessa dal TG1 e Rai Quirinale. Ampio spazio dedicato agli 80 anni dallo storico Referendum anche nel pomeriggio televisivo: alle ore 16.45 comincerà un appuntamento speciale de La Vita in Diretta, orientato su questi temi specifici. Il parterre di ospiti, con collegamenti importanti fra sorprese e incursioni di spessore, farà da premessa a Ne Parliamo con il Presidente. La Repubblica che verrà, appuntamento alle 18.50: dieci giovani Under35 incontreranno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un dialogo su passato, presente e futuro dell’Italia.

Formato che sarà disponibile in contemporanea anche su Rai Radio 3 all’interno dello speciale dedicato “La Repubblica siamo noi”. Dal pomeriggio alla sera, il 2 giugno 2026 infatti avrà anche una programmazione televisiva specifica nell’arco del prime time. Si ricomincia a parlare degli 80 anni della Repubblica con Cinque Minuti di Bruno Vespa (ore 20.30), poi – dopo l’access prime time – alle 21.20 andrà in onda “I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum”.

Prima serata speciale con “I volti della Repubblica”

Una vera e propria celebrazione istituzionale, in diretta da Piazza del Quirinale, con il Presidente della Repubblica e le più alte cariche dello Stato alla presenza di personalità della cultura, dello sport e dello spettacolo. Gli ospiti saranno numerosi: Roberto Bolle, Annalisa, Luca Barbarossa, Cecilia Bartoli, Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi, Cesare Bocci, Cristiana Capotondi, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Flavio Insinna, Carlo Verdone, Luca Zingaretti, Paolo Fresu, Danilo Rea, Beppe Bergomi, Federica Brignone, Alessandro Del Piero, Arianna Fontana, Bebe Vio e Abdon Pamich.

Si parlerà della Repubblica, ma anche delle prospettive del Paese fra ricordi, cenni storici e intrattenimento. L’evento sarà disponibile anche su RaiPlay. La serata della rete ammiraglia di Viale Mazzini si concluderà alle 23.20 con lo speciale dedicato a cura di Bruno Vespa nel consueto appuntamento con Porta a Porta. Le reti cadette, a modo loro, omaggeranno gli 80 anni della Repubblica: Rai 2, anche “2 di picche” parlerà della Festa della Repubblica (14.00).

Le reti cadette tra storia e curiosità

Rai 3 celebra la ricorrenza con Agorà (8.00), ReStart (9.45), Passato e presente (ore 13.20), La biblioteca dei sentimenti, Speciale 2 giugno (15.25), “L’Italia è Repubblica” (ore 16.15), uno Speciale a cura di Rai Parlamento sugli 80 anni del referendum Monarchia-Repubblica e della nascita dell’Assemblea costituente, chiamata a scrivere la Carta costituzionale. In diretta dalla Camera dei deputati, poi, sarà trasmessa la cerimonia di premiazione del concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione” (17.00).

RaiNews24 realizzerà uno Speciale in cui seguirà, con ampie finestre informative, la diretta della parata dai Fori Imperiali. Inoltre, curerà servizi dedicati alla Festa della Repubblica con collegamenti e ospiti in studio. RaiNews.it dedica agli 80 anni della Repubblica Italiana una sezione speciale della home page che raccoglierà tutti i contenuti dedicati alla ricorrenza. Una selezione di contenuti animerà anche i profili social del portale dell’informazione Rai.