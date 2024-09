I Fatti Vostri, un contenitore che vive in un eterno presente. Tiberio Timperi sempre più a suo agio, bene Ilaria Mongiovì

Taglia il nastro delle 34 edizioni I Fatti Vostri, storico contenitore del daytime di Rai 2, che ha debuttato lunedì 16 settembre. Alla conduzione per il secondo anno consecutivo Tiberio Timperi; al suo fianco Anna Falchi, presente dal 2021. Ilaria Mongiovì sostituisce Flora Canto, che ha scelto “altre strade“, come ha detto Timperi in apertura. Immancabile ovviamente la voce fuori campo del comitato, ovvero il regista Michele Guardì.

Tiberio Timperi è apparso in particolare ancora più a suo agio rispetto alla scorsa edizione. Durante i giochi dispensa battute, ha stabilito una buona complicità con la collega Anna Falchi, mette a suo agio l’ospite nel corso delle interviste. Il conduttore naturalmente non è nuovo ai programmi di Michele Guardì, avendo presentato Unomattina in Famiglia nei weekend di Rai 1 per un periodo lunghissimo che va grosso modo dal 1997 al 2023, mancando solo per due stagioni.

Anche Anna Falchi non ha affatto sfigurato in questo debutto, anche se nelle interazioni durante i giochi telefonici dovrebbe mostrarsi meno algida.

Per il resto I Fatti Vostri è un contenitore che sembra vivere in un eterno presente. Tralasciando l’apertura iniziale con Timperi che si aggirava per lo studio con uno smartphone sorretto da un bastone da selfie, il tempo pare non passare mai se si guarda alla struttura della trasmissione in onda dal 1990 su Rai 2.

Tre manche di giochi a premi con il porcellino, due interviste (una all’attore Fabio Testi, l’altra al sindaco di Valdobbiadene, costretto a dimagrire dalla sua comunità), l’oroscopo di Paolo Fox, un blocco dedicato alle canzoni del passato nel quale spicca la bravura della cantante Ilaria Mongiovì, gli immancabili figuranti, questi ultimi uno stilema delle produzioni di Michele Guardì: questa puntata potrebbe benissimo appartenere a un’annata qualunque del programma. E lo spazio talent show, in piena Tik Tok era, sembra più un riempitivo che un blocco per lanciare nuovi nomi.