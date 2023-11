Tale e Quale Show 2023: il torneo è vinto da Ilaria Mongiovì

La tredicesima edizione di Tale e Quale Show si conclude con la vittoria di Ilaria Mongiovì nell’imitazione di Mariah Carey sulle note di Without You. L’attrice e cantante siciliana è riuscita a superare con 80 punti il suo collega Antonino Spadaccino (fermato a 77 punti), concorrente nel 2022, ritornato per sfidare i 5 migliori concorrenti dell’edizione 2023.

IN AGGIORNAMENTO