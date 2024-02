E’ appena terminato il Festival di Sanremo e contemporaneamente si avvicinano le due puntate dello spin off sanremese di Tale e quale show. Sabato 17 e sabato 24 febbraio in prima serata ed in diretta su Rai1 andranno in onda i due appuntamenti con Tale e quale Sanremo. Cosi come accadde lo scorso anno, anche stavolta, ma in due serate, vedremo una gara fra alcune delle più celebri canzoni del Festival di Sanremo.

Tale e quale Sanremo, il Festival continua su Rai 1

Il tutto interpretato da un plotone di ex concorrenti di Tale e quale show, che stavolta si misureranno sulle canzoni del celebre Festival della canzone italiana. Naturalmente con trucco e parrucco acconcio ad assomigliare il più possibile agli interpreti originali dei brani che verranno da loro cantati.

I protagonisti della prima puntata

Ma vediamo insieme quali saranno i protagonisti delle due emissioni di Tale e quale Sanremo. Partiamo dalla prima in onda sabato 17 febbraio. In campo dunque ci saranno Marco Carta, Mietta, Gilles Rocca, Alessandro Greco, Scialpi, Luisa Corna, Massimo Lopez, Enzo De Caro, Ilaria Mongiovì, Pino Insegno ed una coppia di soubrette: Alba Parietti con Valeria Marini. Fuori gara l’ormai coppia di fatto formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

I protagonisti della seconda puntata

Per quel che riguarda la seconda puntata di Tale e quale Sanremo, in onda sabato 24 febbraio 2024 ecco gli ex concorrenti di Tale e quale show che si cimenteranno in alcune delle canzoni più celebri dei Festival di Sanremo, imitazione dei relativi interpreti naturalmente compresa. In campo dunque sabato 24 febbraio avremo Paolo Conticini, Virginio, Pierpaolo Pretelli, Massimo Di Cataldo, Deborah Iurato, Andrea Agresti, Tiziana Rivale, Silvia Salemi, Lidia Schillaci, Gigliola Cinquetti e Ginevra Lamborghini.

Il quarto giurato delle due puntate

Appuntamento dunque con le due puntate di Tale e quale Sanremo su Rai1 sabato 17 e sabato 24 febbraio 2024, con Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e i quarti giurati che vi abbiamo già anticipato, Pupo e Iva Zanicchi (quelli veri) il tutto diretto e condotto da Carlo Conti.