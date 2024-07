Si sta concludendo proprio in queste ore la seconda ed ultima ondata di provinati per la prossima edizione di Tale e quale show. Lo spettacolo musicale che andrà a presidiare il venerdì sera di Rai1 torna, come già vi abbiamo anticipato, in onda a partire da venerdì 27 settembre 2024 alle ore 21:25 in diretta dagli studi Frizzi di Roma subito dopo l’Affari tuoi condotto da Stefano De Martino. Un’edizione carica di novità, a partire dalla giuria che non vedrà più al suo interno Loratta Goggi che ha deciso di lasciare il programma di Carlo Conti per motivi personali, che lei stessa ha spiegato al pubblico.

La giuria di Tale e quale show 2024

Dunque ecco arrivare a fianco di Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio la new entry Alessia Marcuzzi, per altro già avvezza a quel ruolo, avendo già partecipato come quarta giurata in alcune puntate delle passate edizioni del varietà prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy. Società questa facente parte della Banijay dei fratello Marco e Paolo Bassetti. Ma a proposito di quarto giurato, vi avevamo detto che era in corso la ricerca del personaggio che avrebbe affiancato in pianta stabile il terzetto Marcuzzi-Panariello-Malgioglio.

Nessun quarto giurato fisso

Ebbene, secondo le ultime notizie, non ci sarà nessun quarto giurato. O meglio non ci sarà nessun quarto giurato fisso. Carlo Conti ed il tuo team hanno infatti deciso di perpetrare il modus operandi delle passati edizioni di Tale e quale show. Vedremo infatti di settimana in settimana l’approdo nella giuria dello show della prima rete Rai di un giurato differente. Magari, perché no, uno tale e quale ad un grosso personaggio del mondo dello spettacolo. Una soluzione questa tutto sommato che appare giusta, donando al programma, ogni settimana, un pizzico di diversità.

La seconda ondata di provinati

Ma a proposito di diversità, l’elemento, o meglio gli elementi che donano diversità alle varie edizioni del programma sono di certo i concorrenti. Vi avevamo dato conto nelle passate settimane di alcuni dei tantissimi provinati per l’edizione 2024 di Tale e quale show con un’ultima indiscrezione delle ultime ore. E’ terminata da poco la seconda ondata di provini e nelle prossime ore verranno fatte da Carlo Conti ed il tuo team le ultime valutazioni che porteranno poi alla stesura del cast della prossima edizione dello show di Rai1. Stesura che avverrà prima della presentazione dei palinsesti Rai prevista, come è noto, per il prossimo 19 luglio in quel di Napoli.

Vi diamo conto ora di alcuni nomi che hanno fatto parte della seconda ondata di provini. Partiamo da un nome che è ormai è un habitué dei provini di Tale e quale show, ovvero quello dell’instancabile e simpatica Patrizia Pellegrino. Poi son stati visti la showgirl Angela Melillo. Quindi le cantanti e showgirl Pamela Petrarolo e Justine Mattera. Il ballerino Samuel Peron, poi Amelia Villano che abbiamo già visto a Tale quale show nelle vesti di Belen Rodriguez come quarta giurata (speaker del gruppo RTL, dicono il suo provino sia andato molto bene) e la seconda classificata dell’ultimo Grande fratello l’attrice Beatrice Luzzi. Questi i protagonisti della seconda ondata di provini per l’edizione 2024 di Tale e quale show. Non resta ora che attendere le prossime ore quando dai suoi social Carlo Conti annuncerà gli 11 concorrenti della nuova edizione del suo show.