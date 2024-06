L’ex Boomerissima in pole position per prendere il posto di Loretta nella giuria del celebre varietà di Rai1, ma non sarà solo lei

Mentre Carlo Conti sta per terminare la sua lunghissima stagione televisiva con le registrazioni del Tim summer hits con Andrea Delogu, stagione partita lo scorso settembre con i Wind music awards e Tale e quale show, iniziano a delinearsi i contorni proprio del cast del talent show di Rai1. Come già noto non ci sarà più Loretta Goggi in giuria. La brava showgirl e attrice italiana che ha tenuto a battesimo questo talent ha deciso di abbandonarlo per motivi personali che sappiamo.

Carlo Conti alle prese con la scelta della sostituta di Loretta Goggi

Carlo Conti, impegnatissimo anche sul fronte Festival di Sanremo, ha vagliato tutta una serie di nomi per la sostituzione di Loretta Goggi di cui TvBlog vi ha dato conto. Nelle ultime ore però, secondo quanto ci risulta, Carlo “avrebbe fatto salire al Quirinale” uno di questi nomi per conferirgli l’incarico di nuova giurata di Tale e quale show 2024. Il nome in questione sarebbe quello di Alessia Marcuzzi, con la quale ha condotto recentemente la cerimonia di consegna dei David di Donatello su Rai1.

Bionda per bionda e la scelta di Alessia Marcuzzi a Tale e quale show

Bionda per bionda dunque dietro al bancone della giuria della nuova edizione di Tale e quale show. Varietà questo che partirà, come vi abbiamo anticipato, venerdì 27 settembre in prime time su Rai1, proprio 24 ore prima della partenza della nuova stagione di Ballando con le stelle, arricchita di una manciata di puntate (e Milly spera pure di budget). Ma attenzione, in realtà per sostituire la grande Loretta, ne occorrono due di giurati.

Alessia in pole per affiancare Malgioglio e Panariello, ma in arrivo un quarto giurato

Si sta pensando infatti di inserire nella giuria dello show di Rai1 non uno, ma due nuovi ingressi. Ad Alessia si dovrebbe aggiungere un maschietto. Alessia Marcuzzi ferma dunque un turno, non ci sarà come noto una terza serie di Boomerissima su Rai2 ed in attesa di lanciare nel 2025 un nuovo varietà in Rai, si potrà “consolare” facendo la giurata di Tale e quale show 2024 a fianco dei confermati Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Compito questo che ha già svolto in passato come “quarta giurata”. Detto questo non è da escludere per Alessia un coinvolgimento per il Festival di Sanremo. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale. L’appuntamento dunque con la nuova edizione di Tale e quale show con Carlo Conti resta fissato -al momento- per venerdì 27 settembre in prime time su Rai1.