E’ di qualche giorno fa la comunicazione via social da parte di Loretta Goggi di voler lasciare la giuria di Tale e quale show. Abbiamo appreso dei motivi personali della Loretta nazionale con l’arrivo di un pronipote cui vuole dedicare più tempo possibile. Lo show del venerdì sera di Rai1 dunque è alla ricerca di una sua sostituta per l’edizione, già confermata nel prossimo autunno, come sempre nella collocazione del venerdì sera.

Carlo Conti ed una stagione super impegnata

Carlo Conti, ormai oberatissimo di lavoro, fra il suoi programmi storici, a partire appunto da Tale e quale show, più l’imminente Tim summer hits, per non parlare della nuova gatta da pelare chiamata Festival di Sanremo, deve decidere chi siederà nella giuria dello show Endemol dal prossimo autunno.

Panariello e Malgioglio confermati nella giuria di Tale e quale show

Al momento girano nomi in libertà, ma una certezza già esiste. Ed è quella che con l’uscita di Loretta non ci sarà un ricambio più ampio della giuria di quel programma. Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio sono dunque confermati e resteranno ancora i giurati dell’edizione 2024 dello show del venerdì sera di Rai1.

Il dopo Loretta Goggi nella giuria di Tale e quale show

Per la sostituta di Loretta Goggi, già perchè sempre di personaggio femminile si tratterà e non poteva essere altrimenti con due personaggi maschili confermati, c’è una girandola di nomi in libertà. Fra di essi abbiamo captato quello di Alessia Marcuzzi, orfana nel prossimo autunno di Boomerissima e già partner di Carlo ai David di Donatello e chissà magari pure del prossimo Sanremo.

Poi circolano i nomi di due attrici, ovvero Matilde Gioli, fra le protagoniste di DOC e di Elena Sofia Ricci, già star di Che Dio ci aiuti. Due fiction di successo proprio della prima rete Rai. Fra le candidate spicca poi il nome di Mara Venier, che farebbe una bella coppia con Cristiano Malgioglio, suo grande amico e partner di giochi televisivi. Poi altri nomi in circolazione ci sono quelli di Simona Ventura, Andrea Delogu, Lorella Cuccarini, Platinette.

La priorità di Carlo è ora la scrittura del regolamento del Festival di Sanremo

Ora la priorità di Carlo è la scrittura del regolamento del prossimo Festival di Sanremo. Tutto è in divenire per Tale e quale show, cast compreso la cui scelta avverrà entro luglio. Prima solo, come detto, nomi in libertà scritti sulla sabbia. Non c’è fretta, tanta è la carne al fuoco, inutile alzare la fiamma, si rischierebbe di bruciare il tutto!