Andrea Delogu torna prepotentemente in pista nell’universo televisivo Rai dalla prossima estate in avanti. E’ già noto che Andrea sarà per la terza volta consecutiva alla conduzione dello show musicale itinerante Tim summer hits. La rivedremo dunque anche nella prossima estate alla guida di queste serate musicali, stavolta però non itineranti. La location per tutti gli appuntamenti televisivi sarà infatti unicamente la piazza del popolo in Roma.

Non solo, il programma subirà un cambio di rete. Tim summer hits 2024 quindi lascia Rai2 per passare sulla sorella maggiore, ovvero Rai1, come anticipato proprio da queste colonne. Una promozione per molti, un azzardo per altri. Del resto questo show musicale era nato nell’estate 2022 per dare smalto e nuovo vigore alla seconda rete della Rai. Evidentemente ora non è più necessario, basta il nuovo varietà di Alessandro Cattelan, oppure Stasera tutto è possibile, per altro pure questo varietà in predicato di passare su Rai1 la prossima stagione.

Questo per l’accordo quadro di esclusiva che vedrà Stefano De Martino legato alla Rai per i prossimi anni. Accordo, come già abbiamo avuto modo di scrivere, prevederà la conduzione di Affari tuoi, più STEP su Rai1 e altre cose, a partire da eventi, come per esempio L’anno che verrà. Ma torniamo alla bella e brava Andrea Delogu, di cui dicevamo del ritorno in grande stile sulle reti Rai.

Dopo infatti la conduzione con Carlo Conti, neo deus ex machina del Festival di Sanremo per due anni, del Tim summer hits 2024, da settembre Andrea Delogu approderà alla conduzione di un day time quotidiano. E’ in arrivo infatti per lei una trasmissione che sarà posizionata su Rai2 dalle 17 alle 18, dal lunedì al venerdì. Sfumata quindi l’ipotesi di cui vi abbiamo dato conto di Elisa Isoardi, che resterà a Linea verde sabato. Ma di cosa si tratta?

L’impegno quotidiano prossimo venturo di Andrea Delogu nel pomeriggio di Rai2 dal prossimo mese di settembre sarà in un factual prodotto con la collaborazione della società “Casta diva“. Un programma che nasce dalle ceneri di Detto fatto, fortunata trasmissione lanciata da Angelo Teodoli durante la sua direzione del secondo canale della tv pubblica. Un factual riveduto e corretto, in sintonia con i tempi che stiamo vivendo. Ma tutto è ancora in fase di scrittura, titolo compreso.