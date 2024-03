Novità in arrivo per la terza edizione di Tim summer hits, la famosa kermesse musicale estiva itinerante della Rai

E’ stato il successo dell’estate 2022 e 2023 di Rai 2, sia per quantità di pubblico che per tipologia. Infatti in quell’occasione abbiamo avuto modo di appurare come il Tim summer hits ha portato sulle frequenze della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo molti giovani, solitamente distanti da Rai2. Tutto ciò grazie ad un prodotto musicale di cui si sentiva la mancanza dopo la dipartita del Festivalbar di qualche anno fa.

Tim summer hits il successo delle ultime due estati di Rai2

Tim summer hits è stato poi riproposto, sempre nella sua formula itinerante in alcune delle più famose piazze italiane, anche nell’estate dello scorso anno. Anche in quella occasione ha contribuito a far alzare gli ascolti della prima serata estiva di Rai2. Uno spettacolo musicale che ha potuto contare sulla robusta esperienza in questo tipo di show della Friends & Partner e al suo parco artisti certamente fra i più forniti del nostro paese.

Grazie dunque anche alla qualità dei cantanti che hanno preso parte a questo spettacolo, Tim summer hits è stato fra i programmi più visti delle due ultime estati. Un programma che grazie alle due precedenti esperienze si appresta a tornare in onda, ma con una grossa novità sostanziale di cui siamo in grado di parlarvi qui e ora nella nostra rubrica di Retroscena.

Tim summer hits 2024 verso Rai 1

Tim summer hits 2024 infatti dovrebbe conquistare Rai 1. Lo spettacolo musicale dunque sarà promosso su Rai1 nella prossima estate 2024. Una promozione che questo spettacolo musicale si guadagna sul campo. Nelle prossime settimane si deciderà sulla conduzione. Dopo la prima serie condotta da Andrea Delogu con Stefano De Martino, quest’ultimo sostituito da Nek nella seconda, vedremo chi presenterà i cantanti che si avvicenderanno sul palco delle città che ospiteranno Tim summer hits 2024. Si parla di un ritorno di Stefano De Martino, vedremo le decisioni definitive nelle prossime settimane.